Асет Исекешев назначен помощником президента - секретарем Совбеза

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Асет Исекешев назначен помощником президента - секретарем Совета безопасности РК, передает Kazakhstan Today.

Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником президента - секретарем Совета безопасности Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.





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