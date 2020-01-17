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Асет Исекешев назначен помощником президента - секретарем Совбеза

16.01.2020, 18:27 9181
Асет Исекешев назначен помощником президента - секретарем Совбеза
Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Асет Исекешев назначен помощником президента - секретарем Совета безопасности РК, передает Kazakhstan Today.
 

Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником президента - секретарем Совета безопасности Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

 
Ранее Калмуханбет Касымов был освобожден от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности и назначен начальником Службы государственной охраны.

Асет Исекешев до назначения работал исполнительным директором Фонда Первого Президента РК. Также он являлся руководителя администрации президента, акимом Астаны.
 

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