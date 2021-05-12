Токаев направил Путину телеграмму соболезнования

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в телеграмме соболезновании выразил искренние соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагической гибелью российских школьников в гимназии в Казани, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие", - говорится в телеграмме главы государства.

Напомним , в Казани в результате стрельбы в школы погибли 11 человек, в том числе 9 детей.

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