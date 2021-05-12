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Токаев направил Путину телеграмму соболезнования

11.05.2021 9748
Токаев направил Путину телеграмму соболезнования
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в телеграмме соболезновании выразил искренние соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагической гибелью российских школьников в гимназии в Казани, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие", - говорится в телеграмме главы государства.

 
Напомним, в Казани в результате стрельбы в школы погибли 11 человек, в том числе 9 детей.
 

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