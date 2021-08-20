Казахстан призывает к мирному транзиту власти в Афганистане

Фото: МИД РК

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - МИД Казахстана выступил с заявлением по ситуации в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане. Наступает очередной решающий момент в истории этой страны. Многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом", - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации.

Мы поддерживаем заявление Совета безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права. Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана", - говорится в заявлении.

В связи с эскалацией внутриполитической ситуации, ООН обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА. Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать данное обращение ООН, после чего 18 августа первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы

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