Стало известно, где находится экс-президент Афганистана

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АБУ-ДАБИ. 18 АВГУСТА - Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях, сообщает РИА Новости.
Напомним, 15 августа появилась информация, что Ашраф Гани оставил пост президента Афганистана.
Боевики террористического движения "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул. Они взяли под контроль всю территорию Афганистана, а также президентский дворец. Талибы намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем "Талибана" в 1996-2001 годах.
Также стало известно, что ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани 30 лет назад написал статью в газете Los Angeles Times о "падении марионеточного режима" в республике после ухода оттуда Советского Союза.
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