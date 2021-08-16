Президент Афганистана подал в отставку

КАБУЛ. 15 АВГУСТА - Ашраф Гани оставил пост президента Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на источники, пока эта информация официально не подтверждена. При этом местные СМИ пишут, что власть будет передана экс-министру внутренних дел Афганистана в 2003-2005 годах, бывшему послу Афганистана в Германии, генералу в отставке Али Ахмаду Джалали.

Таджикская медиагруппа "Азия-Плюс" утверждает , что для Гани подготовлен самолет, чтобы тот мог беспрепятственно покинуть страну. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Делегация талибов прибыла в президентский дворец в Кабуле для проведения переговоров с правительством, на совещаниях также присутствовали представители США и НАТО.





По данным Reuters , НАТО сохраняет дипломатическое присутствие в Кабуле и помогает поддерживать работу аэропорта в столице Афганистана.









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