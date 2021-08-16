Экс-глава МВД Афганистана принял на себя обязанности главы переходной администрации

Фото: Ahmad Masood/Reuters

КАБУЛ. 15 АВГУСТА - Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники также подтверждает , что Джалали назначен главой временной администрации нового правительства.

Ала Ахмад Джалали был бывшим министром внутренних дел Афганистана с января 2003 года по сентябрь 2005 года. Также является почетным профессором Ближневосточного и южноазиатского центра стратегических исследований в университете Министерства национальной обороны США в Вашингтоне.

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