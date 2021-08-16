Экс-глава МВД Афганистана принял на себя обязанности главы переходной администрации

Фото: Ahmad Masood/Reuters
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники также подтверждает, что Джалали назначен главой временной администрации нового правительства.
Ала Ахмад Джалали был бывшим министром внутренних дел Афганистана с января 2003 года по сентябрь 2005 года. Также является почетным профессором Ближневосточного и южноазиатского центра стратегических исследований в университете Министерства национальной обороны США в Вашингтоне.
Ранее появились сообщения, что президент Афганистана Ашраф Гани сдаст власть в стране "в течение нескольких часов". Ранее талибы (организация запрещена в Казахстане) заявили, что проводят переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства