Токаев сыграл в настольный теннис с Эрдоганом

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган сыграли в настольный теннис, сообщает официальный Telegram-канал "Борт №1".
Напомним, 12 октября в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В столичном аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После торжественной церемонии встречи президента Турции в резиденции "Акорда" главы государств провели переговоры.
Также Реджепу Тайипу Эрдогану был вручен орден "Достық" I степени.
В Астану также прибыли президенты Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.
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Токаев - Алиеву: На повестке дня развитие «Срединного коридора»
13.10.2022, 18:04 921
Фото: Акорда
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Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане
13.10.2022, 16:54 2511
Фото: kremlin.ru
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает kremlin.ru.
На встрече Путин подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты во время визита Эрдогана в Сочи, исполняются.
Это касается и инвестиционного процесса. Это касается строительства атомной электростанции «Аккую». Работа идёт по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договорённости и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", - сообщил Путин.
Он также заверил, что все поставки углеводородов через территорию Турции, в том числе в европейские страны, производятся в полном объеме.
«Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня», - отметил российский президент.
Он также заметил, что, если Турция заинтересована, то Россия готова рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны.
Хаб, по мнению Путина, мог бы стать и площадкой для нормального рыночного ценообразования "без всякой политической окраски".
Эрдоган, в свою очередь, предложил продолжать поставки через Турцию российских удобрений в беднейшие страны мира, подчеркнув, что они имеют для Турции большее значение, чем развитые.
Он также еще раз поздравил Путина с юбилеем.
Государства-члены на VI саммите СВМДА приняли ряд документов
13.10.2022, 16:33 1931
Фото: кадр из видео
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии государства-члены приняли Астанинское заявление о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.
Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.
Помимо Астанинского заявления на саммите были приняты следующие документы:
положения о Фонде СВМДА и создание специального механизма идентификации и реализации проектов СВМДА;
план действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;
заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования;
решение о следующем председательстве Казахстана в СВМДА на 2022-2024 годы;
предоставление Кувейту статуса государства - члена Совещания.
Как сообщалось ранее, в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.
На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси.
На саммите ЕАЭС и СВМДА подписали меморандум о взаимопонимании.
Также сообщалось, что участники саммита поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева о трансформации форума в полноценную международную организацию.
Кроме того, Кувейт получил статус государства - члена СВМДА.
Пришло время Азии - Лукашенко
13.10.2022, 15:53 3351
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на полях Саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает "БОРТ№1".
Президент Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ и отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.
В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.
Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будет предприниматься все возможное для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.
То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно", - заявил президент Беларуси.
Он также признался, что искренне ощущает и считает: "Пришло время Азии".
Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.
СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию
13.10.2022, 13:10 6681
Фото: akorda.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита СВМДА решили трансформировать форум в полноценную международную организацию. Данное предложение вынес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как подчеркнул глава государства, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.
Он выразил признательность всем государствам - членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.
Я благодарю государства-члены за то, что вы доверили Казахстану председательство еще на два года. Казахстан, как инициатор процесса СВМДА, останется приверженным дальнейшему развитию нашей организации на благо и в интересах всех ее государств-членов", - подчеркнул президент РК.
Казахстан воздержался в голосовании по резолюции ООН против референдумов по присоединению новых территорий к России
13.10.2022, 12:20 8471
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан воздержался в голосовании по резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающей проведение референдумов, организованных Россией по присоединению новых территорий.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН". В ней государства осудили организацию Российской Федерацией референдумов, сообщает служба новостей ООН в Twitter.
За высказались 143 страны, против проголосовали 5 стран, 35 воздержались.
Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия
13.10.2022, 11:55 9361
Фото: t.me/bort_01
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Серьезные изменения происходят в глобальной политике, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия, заявил президент России Владимир Путин в ходе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", - сказал президент России.
Путин отметил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, здесь динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.
Он подчеркнул, что Россия выступает за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, а также за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики, информирует РИА Новости.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался, что будущее Азии зависит от коллективной готовности к укреплению диалога.
Напомним, в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Парламент РК ратифицировал соглашение об обмене информацией при перемещении наличных через границу ЕАЭС
13.10.2022, 11:08 11361
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената парламента принят закон "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза".
Как сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, соглашение подписано в Москве 20 июля 2021 года.
Целью разработки соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных средств и денежных инструментов", - сказал Ерулан Жамаубаев.
По его словам, информационное взаимодействие осуществляется по запросу уполномоченного органа одного государства - члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена.
Также депутаты приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года". Документ направлен на улучшение механизма взаимодействия стран участников Евразийского экономического союза по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Принятые законы направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества государств-членов Таможенного союза по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма. Полагаем, что принятые законы сформируют дополнительные правовые основы для предупреждения данных преступлений", – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя итоги рассмотрения.
Кроме того, в ходе заседания сенаторы приняли постановление о прекращении полномочий депутата сената – Ахылбека Куришбаева в связи с его переходом на другую работу.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?