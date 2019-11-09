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Аэропорт Семея будет назван именем Абая

08.11.2019, 14:42 8155
Аэропорт Семея будет назван именем Абая
Семей. 8 ноября. Kazakhstan Today - Предложение семейчан о присвоении аэропорту города имени Абая, а образовательным учреждениям Семея имен выдающихся личностей одобрено на областной ономастической комиссии и поддержано депутатами Восточно-Казахстанского областного маслихата, передает Kazakhstan Today.
 
Документы направлены в республиканскую ономастическую комиссию, сообщает Semeyainasy.
 
Отмечается, что в следующем году Казахстан будет праздновать 175-летие Абая. В Восточно-Казахстанской области запланировано более 500 мероприятий, посвященных этому юбилею. 
 
Также, согласно принятому решению, учебным заведениям будут присвоены имена выдающихся личностей. Средней школе №2 - имя Каныша Сатпаева, школе-комплексу №3 - Мухтара Ауэзова, школа №34 получит имя в честь легендарного командира Бауыржана Момышулы, школа-гимназия №37 - Ыбырая Алтынсарина, школа №39 - Алихана Бокейханова, школа №47 - Ахмета Байтурсынова, школа №49 - Абая, Пригородная средняя школа - Жусипбека Аймауытова.
 

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