Аэропорт Семея будет назван именем Абая

Документы направлены в республиканскую ономастическую комиссию, сообщает Semeyainasy.
Отмечается, что в следующем году Казахстан будет праздновать 175-летие Абая. В Восточно-Казахстанской области запланировано более 500 мероприятий, посвященных этому юбилею.
Также, согласно принятому решению, учебным заведениям будут присвоены имена выдающихся личностей. Средней школе №2 - имя Каныша Сатпаева, школе-комплексу №3 - Мухтара Ауэзова, школа №34 получит имя в честь легендарного командира Бауыржана Момышулы, школа-гимназия №37 - Ыбырая Алтынсарина, школа №39 - Алихана Бокейханова, школа №47 - Ахмета Байтурсынова, школа №49 - Абая, Пригородная средняя школа - Жусипбека Аймауытова.
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