Аэропорт Семея будет назван именем Абая

Семей. 8 ноября. Kazakhstan Today - Предложение семейчан о присвоении аэропорту города имени Абая , а образовательным учреждениям Семея имен выдающихся личностей одобрено на областной ономастической комиссии и поддержано депутатами Восточно-Казахстанского областного маслихата, передает Kazakhstan Today.

Документы направлены в республиканскую ономастическую комиссию, сообщает Semeyainasy.

Отмечается, что в следующем году Казахстан будет праздновать 175-летие Абая . В Восточно-Казахстанской области запланировано более 500 мероприятий, посвященных этому юбилею.

Также, согласно принятому решению, учебным заведениям будут присвоены имена выдающихся личностей. Средней школе №2 - имя Каныша Сатпаева, школе-комплексу №3 - Мухтара Ауэзова, школа №34 получит имя в честь легендарного командира Бауыржана Момышулы, школа-гимназия №37 - Ыбырая Алтынсарина, школа №39 - Алихана Бокейханова, школа №47 - Ахмета Байтурсынова, школа №49 - Абая, Пригородная средняя школа - Жусипбека Аймауытова.

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