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Аэропорт Семея могут назвать именем Абая

09.09.2019, 17:57 10450
Аэропорт Семея могут назвать именем Абая
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в Акорде под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Марата Тажина состоялось заседание государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.
 
В рамках заседания стало известно, что произведения Абая будут переведены и изданы на крупнейших иностранных языках и языках тюркских народов. Будут сняты документальные фильмы о жизни и творчестве великого поэта. В штаб-квартире ЮНЕСКО состоится Международная научная конференция с участием известных абаеведов и Гала-концертом лучших творческих коллективов Казахстана. Международная конференция, посвященная юбилею, состоится в столице. Министерством культуры и акиматами также запланированы театральные постановки, музейные экспозиции, книжные выставки, творческие конкурсы и фестивали, айтысы, экспедиции, челленджи, флешмобы и множество других мероприятий по популяризации наследия великого мыслителя. ГАТОБ имени Абая выступит с оперой "Абай" в Турции, России и Китае, сообщили в пресс-службе Акорды.
 
Кроме того, во всех школах страны будут проходить открытые уроки, конкурсы сочинений и выразительного чтения стихов и "Слов назидания". Победители и лауреаты Общереспубликанской олимпиады среди школьников на лучшее знание творчества Абая станут обладателями 50 грантов для обучения в ЕНУ имени Гумилева и КазНУ имени аль-Фараби. Они примут участие в проводимом впервые торжественном Бале Абая в столице страны.
 
Конкурсы на лучшую методику преподавания творчества Абая состоятся также среди учителей и преподавателей. "Абаевские чтения", конференции и симпозиумы, поэтические и литературные фестивали, конкурсы и олимпиады будут проходить во всех вузах страны. Для систематизации научной работы при ЕНУ будет создана Академия Абая, а также увеличены научные гранты по абаеведению. 
 
Также планируется выпуск целого ряда телевизионных и радиопрограмм и других медиапродуктов о жизни и творчестве великого поэта с широкой ротацией в масс-медиа и сети Интернет. Абай и его наследие должны занять ключевое место в деятельности творческих союзов страны. Будет создан цикл видео- и аудиолекций "Абайтану" и модернизирован портал "Абай алемі", подчеркнули в пресс-службе.
 
К юбилею будут отреставрированы мавзолейный комплекс "Абай-Шакарим", дом-музей Абая, некрополь династии Кунанбая кажы. В планах акимата области - ремонтные работы на нескольких участках дорог в Абайском районе.
 
Государственный секретарь Марат Тажин предложил Госкомиссии обратиться к главе государства с тремя инициативами: придать имя Абая аэропорту города Семея; преобразовать Государственную премию в области литературы и искусства в Государственную премию имени Абая; создать на базе посольств Казахстана за рубежом "Центры Абая". 
 
Проект общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанабайулы правительство должно внести на рассмотрение государственной комиссии до 1 октября 2019 года.
 
Также государственный секретарь провел заседание государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби.
 

Среди великих имен, отмеченных в статье Елбасы "Семь граней Великой степи", первым названо имя аль-Фараби. Его наследие является достоянием мировой цивилизации", - отметил он.

 
В рамках юбилея планируется создание на базе КазНУ имени аль-Фараби Международного центра фарабиеведов с изданием онлайн-журнала. Начата подготовка к Международному научному симпозиуму "аль-Фараби и мировая цивилизация". Будут переведены и изданы труды великого учителя, сняты документальные фильмы и телерадиопрограммы. Во всех вузах, научных и культурных организациях страны пройдут конференции, симпозиумы, семинары и множество других образовательно-культурных акций, призванных популяризировать наследие выдающего сына нашего народа. 

 

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