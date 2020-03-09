Бауыржан Байбек пригласил женщин участвовать в праймериз Nur Otan

Нур-Султан. 8 марта. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем и пригласил их участвовать в партийных праймериз, инициированных по поручению Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - Международным женским днем! Вы приносите в этот мир любовь и доброту. Ничто в этом мире не сравнится с теплотой материнского сердца, красотой женской улыбки. Вы - источник вдохновения всего на этой земле. Желаю вам счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни", - написал первый зампред партии на своей странице в Facebook .

Бауыржан Байбек подчеркнул, что наша история знает имена великих женщин, внесших неоценимый вклад в развитие страны. По его словам, немало их и сегодня.

Поэтому по инициативе Елбасы, лидера нашей партии Нурсултана Назарбаева Nur Otan планирует на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты всех уровней обеспечить выдвижение не менее 30% женщин через свои предвыборные партийные списки. При этом подать свою кандидатуру сможет каждый. Для этого в апреле - мае текущего года мы проведем внутрипартийные выборы - праймериз . Если вам небезразлична судьба страны, то двери партии Nur Otan всегда открыты!" - сказал он.

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