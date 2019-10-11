Для жителей приграничных территорий Казахстана и России изменился порядок пересечения границы

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст закона публикуется в печати.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства