Для жителей приграничных территорий Казахстана и России изменился порядок пересечения границы

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Ранее гражданам Казахстана при пересечении границы необходимо было иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также выписку из книги регистрации граждан. Книга учета регистрации граждан в Казахстане отменена с 2011 года. В этой связи статьей 1 Протокола внесены изменения, согласно которым к удостоверению личности (паспорту) должен прилагаться документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории (адресная справка), выданный уполномоченным государственным органом.
Напомним, недавно в Казахстане отменили выдачу адресных справок.
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