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Живущие в приграничных с Россией районах казахстанцы смогут пересекать границу по справке из ЦОНа

18.09.2019, 09:25 22114
Живущие в приграничных с Россией районах казахстанцы смогут пересекать границу по справке из ЦОНа
фото: aigak.kz
Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Живущие в приграничных с Россией районах казахстанцы смогут пересекать границу по справке из ЦОНа, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщила пресс-служба сената, на расширенном заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности палаты рассмотрен проект закона о ратификации Протокола о внесении изменений в межправительственное Соглашение между Казахстаном и Российской Федерацией о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Казахстана и России от 3 октября 2006 года. Протокол совершен в городе Петропавловске 9 ноября 2018 года.
 

В соответствии с действующим Соглашением гражданам Казахстана при пересечении границы необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также выписку из книги регистрации граждан. Книга учета регистрации граждан в Казахстане отменена с 2011 года. В этой связи статьей 1 Протокола вносятся изменения, согласно которым к удостоверению личности (паспорту) должен прилагаться документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории (адресная справка), выданный уполномоченным государственным органом", - говорится в сообщении.

 
По словам заместителя министра иностранных дел РК Марата Сыздыкова, количество пересекающих госграницу увеличивается.
 

Увеличивается количество граждан, пересекающих государственную границу. Это зависит от ряда факторов. В летний период граждане чаще навещают своих родственников за границей. Они пересекают границу в тех местах, где фактически они проживают. В приграничных районах двух государств", - цитирует вице-министра Первый канал "Евразия"

 
Сейчас в стране действует 105 пунктов упрощенного перехода границы между Казахстаном и Россией. 55 из них работают постоянно. Остальные сезонно и по требованию жителей. Например, если российский магазин или аптека находятся в нескольких метрах от казахстанского аула, тогда как отечественные торговые точки - за сотни километров. 
 
Самое большое количество таких пунктов находятся в Северо-Казахстанской области. А вот жители Атырауской и Западно-Казахстанской областей давно просят открыть у себя подобные переходы. Наши пограничники к такому шагу готовы. 
 

Это должно быть обоюдным. Казахстан и Россия. Российские пограничники нам говорят: "Мы готовы". Но нам нужно, чтобы дали команду или разрешение. Такое разрешение дают соответствующие госорганы. Если наши представители сената попытаются договориться с представителями России, то это будет большой помощью", - отметил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Дархан Дильманов.

 
Еще одной проблемой для отечественных пограничников обернулось увеличение товарооборота между Узбекистаном и Россией. За три года объемы продаж между этими государствами выросли с $1 млрд до $3,5 млрд. В планах довести эту цифру до $5 млрд. Из России в Узбекистан везут лес и стройматериалы, назад эти же фуры возвращаются с продуктами питания. Мы получаем доход за счет транзита. Однако казахстанская погранслужба не справляется с резко возросшим потоком авто. Тысячи машин стоят на границе сутками. 
 

Нам на проверку одной машины предоставлено право 10-25 минут. Если мы даже будем брать по 5 минут, то 1440 минут разделить на 5 у нас вышло, мы можем пропустить 150-200 машин. Даже если мы будем проверять 5 минут саму машину. Инфраструктура не позволяет. Даже если мы будем проверять всего 5 минут", - прокомментировал Дильманов.

 
Чиновники из Министерства индустрии и инфраструктурного развития обещают решить этот вопрос. Есть даже план развития в этом направлении. 
 
Кроме этого, пограничники попросили ограничить или вовсе запретить вывоз ГСМ в Россию. Там цена на самый ходовой бензин марки "АИ-92" на 70-80 тенге дороже, чем в нашей стране. Вывозят канистрами, баками, бензовозами. В месяц до 50 тонн. Сейчас - уборочная страда, в стране действует запрет на вывоз топлива железнодорожным транспортом. А вот на автотранспорт никаких ограничений. В Минэнерго заверили, что такой запрет уже готовят. Правда, когда он будет введен, не уточнили. 
 
 

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