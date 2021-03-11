Двойное гражданство и нелегальная миграция: мажилис одобрил соглашение с Кыргызстаном

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Мажилис парламента одобрил ратификацию Соглашения Казахстана с Кыргызстаном о сотрудничестве в области миграции, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, стороны осуществляют сотрудничество в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие в соответствии с законодательствами и международными обязательствами своих государств, сообщает пресс-служба мажилиса.

Неделю назад состоялся государственный визит президента Кыргызской Республики в нашу страну . И тогда главы двух государств отметили "важность принятия согласованных мер для свободного передвижения и транзита граждан и транспортных средств по территории двух стран". Это соглашение, которое мы только что одобрили, законодательно обеспечивает практическую реализацию договорённостей двух президентов", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Соглашение позволит снизить уровень нелегальной миграции, усилить совместную работу по профилактике правонарушений, в том числе в части оперативного обмена информацией, а также пресекать факты двойного гражданства.

Согласно нормам документа, при осуществлении сделок с драгоценными металлами, необработанными драгоценными камнями, уникальными самородками и не подлежащими аффинажу самородками формирование договорной (контрактной) цены осуществляется в соответствии с законодательством государств-членов.

Кроме того, перемещение необработанных природных алмазов с территории другого государства-члена осуществляется в соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов. Также в рамках ЕАЭС не допускается совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены.

Депутаты также рассмотрели дополнения, внесённые сенатом в проект закона , содержащий поправки по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел.

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