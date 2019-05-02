ЕАЭС создает собственную цифровую евразийскую платформу

Ереван. 1 мая. Kazakhstan Today - На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Ереване 30 апреля, в котором принял участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, обсудили вопросы реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), устранения препятствий на внутреннем рынке, промышленной кооперации, торговли, таможенного сотрудничества и экономики, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), члены Межправсовета одобрили старт проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий". Утверждено описание эталонной модели национального механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности и поручено принять меры по устранению странами Союза препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

Межправсовет также поручил Коллегии ЕЭК совместно со странами Союза проработать проект плана мероприятий по созданию условий для развития цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС и продолжить разработку единых правил определения происхождения товаров.

"Мы запускаем первый совместный проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий". Решения Межправсовета по цифровой повестке означают, что в рамках ЕАЭС впервые формируется цифровая экосистема, которая позволит странам Союза реализовать свой цифровой суверенитет. Мы будем не только пользователями транснациональных цифровых платформ, у нас будет своя собственная цифровая евразийская платформа", - заявил на заседании председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Он также подчеркнул, что на заседаниях Межправсовета обычно обсуждаются проблемные вопросы, где необходим консенсус. "Уровень премьер-министров позволяет принимать политические решения по достижению этих компромиссов. И мы сегодня докладываем, что по всем 13 вопросам достигнуты договоренности", - сказал председатель коллегии.

По информации пресс-службы, Межправсовет также договорился о снятии казахстанского и российского вето с решений Коллегии ЕЭК по антидемпинговому расследованию в отношении гербицидов и запрету обращения белорусской молочной продукции на рынке Российской Федерации.

Ранее на заседании Совета ЕЭК, которое состоялось 29 апреля в Ереване, удалось достичь договоренности по пенсионному обеспечению трудящихся в ЕАЭС . Совет ЕЭК одобрил проект соответствующего соглашения.

Сейчас пенсионные права граждан, которые работают в других государствах ЕАЭС, не формируются и не реализуются в полной мере. В итоге трудящиеся теряют часть своей пенсии. Соглашение позволит решить эту проблему. Предполагается, что трудящиеся при возращении на родину будут получать пенсию от той страны ЕАЭС, в которой они работали. Каждое государство будет осуществлять перевод (экспорт) части пенсии за периоды работы на своей территории в рамках взаимодействия государственных органов сторон после вступления соглашения в силу", - пояснили в пресс-службе.

Следующее заседание Межправсовета состоится 19 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза - обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

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