Эксперт: изменившаяся в Центральной Азии ситуация способствует развитию отношений региона с Китаем

Наньнин. 18 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на открытии Седьмого форума сотрудничества Китай - Центральная Азия к участникам обратился с приветственным словом руководитель Программы китайских и азиатских исследований Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Руслан Изимов, передает корреспондент агентства.

Положительный импульс развитию центральноазиатско-китайских отношений дает изменившаяся ситуация в Центральной Азии. В частности, благодаря общим усилиям руководителей стран Центральной Азии, за короткий срок в регионе создана новая политическая атмосфера доверия и добрососедства", - сказал Изимов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе активизировался диалог на всех уровнях, сделаны исторически важные шаги по пути выстраивания конструктивного и многопланового сотрудничества. Ярким примером стала первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая состоялась в марте прошлого года в столице Казахстана.

Эксперт указал на то, что за последние годы отмечается заметный рост товарооборота между странами региона. Вместе с тем, по его мнению, "принятых решений оказывается все еще недостаточно и для дальнейшего развития экономик государств региона важно искать и применять новые драйверы роста".

В этой связи перед странами Центральной Азии стоит задача дальнейшего развития транзитного потенциала и увеличения транспортной составляющей в национальных экономиках. Ее практическому решению будет способствовать привлечение современных технологий и иностранных инвестиций в транспортную инфраструктуру, а также формирование новых перспективных транспортных коридоров. Все это дает новые возможности для расширения сотрудничества с Китаем.

В этом контексте хотелось бы особо подчеркнуть, что Форум сотрудничества "Китай - Центральная Азия" за прошедшие годы превратился в эффективную площадку для обмена мнениями и налаживания новых связей между государственными органами, научными кругами и бизнес-сообществом стран региона и Китая. Уверен, что проведение Форума будет способствовать еще большему укреплению взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной Азии с Китаем", - подчеркнул Руслан Изимов.

Говоря о взаимоотношениях Казахстана и Китая, он отметил, что между странами налажен конструктивный политический диалог, сотрудничество ведется практически во всех отраслях экономики, а также в гуманитарных направлениях. В этом году Казахстан и Китай завершили строительство своих участков дорог в рамках масштабного проекта "Западная Европа - Западный Китай". С 2015 года в Казахстане совместно с КНР реализуется инвестиционная программа по строительству 51-го предприятия. К настоящему времени более 10 проектов уже реализовано, и еще около 15 предприятий находится на стадии строительства.

На сегодняшний день Китай является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана. На его долю приходится 15,7% от общего товарооборота. Китай вложил в совместные проекты порядка $20 млрд и на данный момент занимает четвертое место по объему прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику. И это инвестиционное сотрудничество будет только расширяться", - подчеркнул он.

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