Елбасы намерен пригласить глав стран Центральной Азии на саммит в Туркестан

Туркестан. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Туркестане в следующем году планируется провести саммит с участием глав стран Центральной Азии. Об этом сегодня на брифинге в Туркестане сообщил Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.

Выступая перед журналистами, Елбасы отметил масштабы развернувшейся стройки на территории Туркестана, сообщила пресс-служба Первого Президента.

"В прошлом году, подписав указ о переносе областного центра , мы приступили к масштабной стройке . Сегодня я ознакомился с грандиозными объектами. Строится много новых сооружений, создаются рабочие места для молодых. Будут построены больницы, школы, гостиницы, международный аэропорт. Планируется решение вопросов в сфере обеспечения водными ресурсами", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также проинформировал, что в городе планируется проведение саммита с участием лидеров центральноазиатских государств.

В следующем году планируем пригласить глав Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана на саммит. Если они подтвердят участие, то, может, проведём его здесь, в Туркестане", - сообщил Елбасы.

Он подчеркнул, то весь Казахстан поддерживает развитие города. "Каждый дом, каждый город - это богатство Казахстана. Когда мы строили столицу, были вопросы относительно финансирования. А сейчас город Нур-Султан, возместив все затраты, ежегодно приносит триллионы дохода в бюджет", - отметил Елбасы.

Вместе с тем Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность развития туристического потенциала Туркестана и всего региона.

"Мы должны больше привлекать туристов сюда. Весь Тюркский мир считает Туркестан центром. Туризм - это важная часть экономики. Здесь уже работают много музеев. Сейчас ведётся работа над созданием археологического парка "Городище Культобе" , - заключил Первый Президент Казахстана.

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