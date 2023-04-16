Это один из звоночков "цветной" революции: экс-советник министра энергетики о забастовке нефтяников
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Забастовка в Жанаозене и митинг нефтяников в Астане может быть одним из звоночков "цветной" революции, считает экс-советник министра энергетики РК Олжас Байдильдинов.
Представление такое, во всяком случае у меня, что в целом все протесты, в том числе которые были в январе, и те, что мы видим сейчас, довольно хорошо срежиссированы. Участники юридически подкованы, они знают, что говорить при задержаниях, как и на что реагировать. Они неплохо все профинансированы. Вероятнее всего, есть определенная сумма и это один из звоночков готовящейся цветной революции", - прокомментировал происходящее Байдильдинов в программе "В центре Азии с Робертом Францевым".
Он подчеркнул, что безработные, лишившиеся работы из-за того, что их компания проиграла тендер, нашли деньги на приезд в столицу и проживание.
По мнению эксперта, забастовка могла быть следствием исков, подданных Казахстаном в отношении Кашагана и Карачаганака. Речь идет о сумме 21,6 миллиарда долларов.
Это колоссальная сумма, даже по мировым меркам. И когда мы смотрим на то, что происходит на Украине, цветная революция там стоила западным спецслужбам порядка 1 миллиарда долларов. А здесь на кону 21 с лишним миллиард долларов. Естественно, Казахстан сейчас будет центром отработки каких-то технологий. Нам нужно готовиться к информационным войнам, различного рода провокациям и всему остальному, потому что сумма достаточно большая. Но это верное направление, Казахстан должен отстаивать свои интересы в крупных проектах", - подчеркнул Байдильдинов.
Он отметил, что в Казахстане будет происходить "определенное раскачивание ситуации" и давление на официальные власти. В частности, забастовка и поездка нефтяников к Министерству энергетики произошла после того, как Блумберг опубликовал информацию об исках Казахстана.
Наверное, это все звенья одной цепи", - резюмировал Байдильдинов.
В настоящее время основные месторождения в Казахстане не принадлежат государству. На Карачаганаке 76,5% распределены между итальянской Eni, нидерландско-великобританской Shell и американской ExxonMobile. На Кашагане американским, европейским и японским компаниям принадлежат 90% акций.
Напомним, Казахстан подал иски к партнерам по двум месторождениям нефти. Если правительство добьется успеха, то сможет получать большую долю доходов от месторождений.
По словам главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева, иски поданы в интересах народа Казахстана.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен. Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле.
Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.