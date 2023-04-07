Казахстан подал иски к партнерам по двум месторождениям нефти - СМИ

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых, - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых, информирует пресс-служба Нацбанка.





Как рассказали эксперты, глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение.





Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ", - подчеркнули в Нацбанке.





Совокупный баланс факторов продолжает поддерживать прежнюю коммуникацию о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных, в том числе параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ.





Инфляция начала демонстрировать замедление и соответствует траектории прогноза. В марте 2023 года годовая инфляция ожидаемо снизилась до 18,1% в результате выхода из расчетов высокой базы прошлого года. В то же время замедление инфляции сдерживалось ростом тарифов регулируемых услуг в феврале и цен плодоовощной продукции на фоне потери урожая и заморозков в южных регионах, а также ростом стоимости услуг транспорта в условиях повышенного спроса. Месячная инфляция после прерывания динамики ее снижения в феврале 2023 года в марте продемонстрировала дальнейшее снижение до 0,9%. Тем не менее она продолжает формироваться выше исторической средней (0,6% в марте 2017-2021 гг.)", - рассказали специалисты.





Устойчивая часть инфляции также демонстрирует замедление, но по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды.





Отмечается, что инфляционные ожидания после снижения в январе-феврале вновь ускорились. В марте ожидаемая инфляция через год оценивалась респондентами на уровне 16,5% (в феврале - 14,2%). Факторами инфляционных ожиданий являются изменение цен на продукты питания, внешние события, изменение обменного курса тенге, а также рост зарплат и пенсий.





Отмечается, что внешняя инфляция остается высокой, несмотря на замедление. Мировые цены на продовольствие продолжили снижение, однако все еще находятся выше средних значений за последние пять лет. В США и в странах ЕС высокие цены на продукты питания и услуги продолжают поддерживать потребительскую инфляцию на высоких значениях. Риторика ФРС США и ЕЦБ, несмотря на возникшие проблемы в банковском секторе, остается достаточно жесткой. Более того, ЕЦБ ожидает, что инфляция останется высокой еще долгое время. В результате проблем в банковском секторе США и Европы, усиливших ожидание мировой рецессии и более слабого спроса на сырье, цены на нефть формируются ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень 88 долларов США за баррель в среднем в 2023 году. Тем не менее поддержку нефти в этом году будет оказывать планируемое сокращение добычи странами, входящими в ОПЕК+, слабая нефтедобыча в России из-за санкций, а также дальнейшее восстановление Китая после открытия.





Проинфляционные риски сохраняются и отчасти начинают реализовываться. Волатильные инфляционные ожидания свидетельствуют о повышенном проинфляционном фоне в стране.





Сохраняется и отчасти начинает реализовываться риск возможного ускорения инфляции в результате роста цен на ранее регулируемые товары и услуги. Наряду с этим, существенный пересмотр расходов республиканского бюджета и временная приостановка использования бюджетного правила создает неопределенность и смещает баланс рисков в проинфляционную сторону. Несмотря на риски инфляции ввиду роста цен на ГСМ и регулируемые услуги ЖКХ, реформы назрели и призваны снизить накопленные дисбалансы в экономике в средне- и долгосрочной перспективе", - разъяснили в пресс-службе.





В этих условиях Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих значениях в первой половине 2023 года. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов в стране, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях.





Напомним, в Казахстане планируют поднять предельные цены на дизтопливо и бензин, а также ввести дифференцированные тарифы на газ.



