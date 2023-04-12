Глава Минэнерго прокомментировал информацию об исках на операторов Карачаганака и Кашагана   

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Государство получит законодательное право изъятия энергообъектов из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения, сообщил на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.





Прошедший зимний период обнажил множество накопленных проблем в теплоэнергетике. Это последствия многолетнего формального подхода акиматов к подготовке к отопительному сезону. Тяжелой была ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать наболевшие вопросы", - сказал глава кабмина.





Он напомнил, что в прошедшем отопительном сезоне значительно выросло количество аварий. Даже в крупных городах из-за нехватки тепловой энергии снижалась средняя температура подачи тепла. Выявлялись и множества других инфраструктурных издержек, связанных с износом основного оборудования.





Все это приводило к обоснованной критике со стороны населения. При этом в некоторых регионах возникали проблемы со своевременной поставкой и обеспечением запасами угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений. Мы убедились, что упреждающая прогнозная система не сработала", - высказался Смаилов.





Также он отметил крайне низкую ответственность руководства и владельцев ТЭЦ.





Предписания уполномоченного госоргана носили лишь рекомендательный характер и не обязывает собственников исполнять их в полном объеме. И таких системных проблем накопилось много. И главная из них - износ тепловых сетей", - подчеркнул премьер.





В этой связи в текущем году правительство будет законодательно усиливать деятельность энергонадзора, который получит право проведения внеплановых проверок. Государство также получит законодательное право изымать энергообъекты из собственности в случае их ненадлежащего содержания, если это несет угрозу системам жизнеобеспечения.





Правительством, акиматами и собственниками в приоритетном порядке будет обеспечено финансирование соответствующих проектов ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры. На основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге. Важно данную работу провести качественно и своевременно", - подчеркнул Смаилов.





При этом он обозначил, что 2 тысячи км тепловых сетей с износом порядка 77% находятся в частной собственности. В связи с этим требуется ужесточить контроль за их состоянием и обязательным проведением ремонтных работ.





Нужно повысить ответственность владельцев энергообъектов, предусматривать это в договорах об оказании услуг. Исполнение должно стать не рекомендательным, а строго обязательным", - указал глава правительства.





Он добавил, что следует также проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей путем бюджетного кредитования. Возврат средств при этом будет осуществляться в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".





Подводя итог, Смаилов поручил акимам регионов совместно с Мининдустрии и Минэнерго утвердить план мероприятий по подготовке всех объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и незамедлительно приступить к его реализации.





Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил необходимость до 1 июня завершить техническое обследование действующих тепловых сетей и по итогам определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных сетей, находящихся в аварийном состоянии.





Все возникающие вопросы надо решать оперативно, не затягивать до начала отопительного сезона. Все должно быть учтено до мелочей, просчитаны все риски", - заключил премьер-министр.





Напомним, на сегодня завершен технический аудит электрических станций республики, который проводился с привлечением международных консультантов. В результате сформирован рейтинг по показателям износа, наработки основного оборудования, расхода топлива, технологических нарушений и т.д. В настоящее время готовятся планы дальнейших действий. Вместе с тем по всем 37 ТЭЦ совместно с акиматами формируются дорожные карты для подготовки к предстоящему отопительному сезону, которые будут находиться на контроле Минэнерго.





В целом в текущем году на электростанциях запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях работы уже ведутся на одном энергоблоке, 2 котлах и 3 турбинах. По электрическим сетям запланирован ремонт линий электропередачи общей протяженностью 25 тысяч км, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонт электросетей начнется в мае.





По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, общая протяженность сетей теплоснабжения в республике составляет порядка 14 тысяч км. Средний износ по стране достигает 54% - требуется замена 7,5 тысячи км. Наиболее высокий уровень изношенности отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.





В 2023 году из бюджета выделено 69,4 млрд тенге на реализацию 47 проектов по коммуникациям с показателем износа более 75%. На эти средства планируется реконструировать порядка 107 км тепловых сетей. В целом к 2029 году стоит задача снизить износ теплопроводов до 43%.





Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос выделения средств из резерва правительства на реконструкцию и модернизацию теплосетей в Акмолинской и Павлодарской областях. Так, 15 марта получено положительное заключение по реконструкции 4 тепломагистралей (ТМ-2, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-12) в городе Экибастузе и по строительству новых теплосетей в Павлодаре. Также по заявке акимата Акмолинской области прорабатывается вопрос ремонта теплотрасс в городах Степногорске и Кокшетау.