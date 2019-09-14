Габидулла Абдрахимов назначен советником премьер-министра

Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - Распоряжением премьер-министра РК Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен советником премьер-министра Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

О назначении сообщила пресс-служба премьер-министра.

Абдрахимов родился в 1975 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления по программе "Болашак", магистр государственного администрирования.

В различные годы возглавлял Агентство РК по делам государственной службы, Агентство РК по защите конкуренции. Занимал должности заместителя руководителя администрации президента РК, Руководителя канцелярии премьер-министра РК, секретаря партии "Нур Отан".

В 2015-2017 годы, а также в 2018-2019 годы работал акимом города Шымкента.

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