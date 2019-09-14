Габидулла Абдрахимов назначен советником премьер-министра

О назначении сообщила пресс-служба премьер-министра.
Абдрахимов родился в 1975 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления по программе "Болашак", магистр государственного администрирования.
В различные годы возглавлял Агентство РК по делам государственной службы, Агентство РК по защите конкуренции. Занимал должности заместителя руководителя администрации президента РК, Руководителя канцелярии премьер-министра РК, секретаря партии "Нур Отан".
В 2015-2017 годы, а также в 2018-2019 годы работал акимом города Шымкента.
Напомним, Абдрахимова в должности акима Шымкента в июле текущего года сменил Ерлан Айтаханов.
Комментируя назначение, руководитель администрации президента Крымбек Кушербаев заявил, что "кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан".
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