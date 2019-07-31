Руководитель администрации президента прокомментировал смену акима Шымкента

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Руководитель администрации президента Республики Казахстан Крымбек Кушербаев прокомментировал смену акима Шымкента, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"На сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан", - заявил руководитель администрации президента.

Он отметил, что в настоящее время самое главное - это диалог между народом и властью. Об этом не раз говорил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Габидулла Абдрахимов получил поддержку и доверие руководства нашей страны, назначения на самые высокие и ответственные должности в нашей стране. К сожалению, он недостаточно осознал это", - добавил Кушербаев.

Глава администрации президента отметил, что в то время, когда большинство людей нуждается в помощи и поддержке государства, поведение экс-акима подробно освещалось в СМИ и соцсетях. "Это противоречит установке главы государства и в целом подрывает авторитет власти", - сказал Кушербаев.

Абдрахимов занимал пост акима города Шымкента с июня 2018 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства