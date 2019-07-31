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Назначен новый аким Шымкента

30.07.2019, 17:11 9046
Назначен новый аким Шымкента
Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Айтаханова Е.К. акимом города Шымкента", передает Kazakhstan Today.
 
Указом главы государства Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич освобожден от должности акима города Шымкента.
 
"Назначить Айтаханова Ерлана Куанышовича акимом города Шымкента", - говорится в документе.

Абдрахимов занимал пост акима города Шымкент с июня 2018 года.

Как сообщалось ранее, после выборов президента, которые прошли 9 июня 2019 года, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о дальнейшем исполнении обязанностей акимов регионов. 17 июня акимом Шымкента был назначен Абдрахимов Габидулла.

Айтаханов Ерлан Куанышевич родился 10 декабря 1971 года в Алгабасском районе Чимкентской области КазССР.

Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (экономист) и Казахскую государственную юридическую академию (юрист).
С января 2016 года занимал пост акима Отырарского района Южно-Казахстанской области.
 

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