Назначен новый аким Шымкента

Указом главы государства Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич освобожден от должности акима города Шымкента.
"Назначить Айтаханова Ерлана Куанышовича акимом города Шымкента", - говорится в документе.
Абдрахимов занимал пост акима города Шымкент с июня 2018 года.
Как сообщалось ранее, после выборов президента, которые прошли 9 июня 2019 года, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о дальнейшем исполнении обязанностей акимов регионов. 17 июня акимом Шымкента был назначен Абдрахимов Габидулла.
Айтаханов Ерлан Куанышевич родился 10 декабря 1971 года в Алгабасском районе Чимкентской области КазССР.
Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (экономист) и Казахскую государственную юридическую академию (юрист).
С января 2016 года занимал пост акима Отырарского района Южно-Казахстанской области.
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