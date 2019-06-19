Токаев назначил акимов Алматы, Шымкента и областей

Соответствующий указ размещен на сайте Акорды. Руководители большинства регионов сохранили свои посты и были вновь назначены:
- Байбек Бауыржан Кыдыргалиул - акимом города Алматы;
- Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич - акимом города Шымкента;
- Маржикпаев Ермек Боранбаевич - акимом Акмолинской области;
- Уразалин Ондасын Сеилович - акимом Актюбинской области;
- Баталов Амандык Габбасович - акимом Алматинской области;
- Ногаев Нурлан Аскарович - акимом Атырауской области;
- Мырзахметов Аскар Исабекович - акимом Жамбылской области;
- Кошанов Ерлан Жаканович - акимом Карагандинской области;
- Мухамбетов Архимед Бегежанович - акимом Костанайской области;
- Кушербаев Крымбек Елеуович - акимом Кызылординской области;
- Бакауов Булат Жумабекович - акимом Павлодарской области;
- Аксакалов Кумар Иргибаевич - акимом Северо-Казахстанской области;
- Шукеев Умирзак Естаевич - акимом Туркестанской области;
- Ахметов Даниал Кенжетаевич - акимом Восточно-Казахстанской области.
Ранее Токаев назначил Алтая Кульгинова акимом Нур-Султана, Гали Искалиева акимом Западно-Казахстанской области и Серикбая Трумова акимом Мангистауской области.
После выборов президента, которые прошли 9 июня, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о дальнейшем исполнении обязанностей акимов регионов.
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