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Токаев назначил акимов Алматы, Шымкента и областей

17.06.2019, 19:18 10558
Токаев назначил акимов Алматы, Шымкента и областей
Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил акимов Алматы, Шымкента и областей, передает Kazakhstan Today.
 
Соответствующий указ размещен на сайте Акорды. Руководители большинства регионов сохранили свои посты и были вновь назначены:
 
  • Байбек Бауыржан Кыдыргалиул - акимом города Алматы;
 
  • Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич - акимом города Шымкента;
 
  • Маржикпаев Ермек Боранбаевич - акимом Акмолинской области;
 
  • Уразалин Ондасын Сеилович - акимом Актюбинской области;
 
  • Баталов Амандык Габбасович - акимом Алматинской области;
 
  • Ногаев Нурлан Аскарович - акимом Атырауской области;
 
  • Мырзахметов Аскар Исабекович - акимом Жамбылской области;
 
  • Кошанов Ерлан Жаканович - акимом Карагандинской области;
 
  • Мухамбетов Архимед Бегежанович - акимом Костанайской области;
 
  • Кушербаев Крымбек Елеуович - акимом Кызылординской области;
 
  • Бакауов Булат Жумабекович - акимом Павлодарской области;
 
  • Аксакалов Кумар Иргибаевич - акимом Северо-Казахстанской области;
 
  • Шукеев Умирзак Естаевич - акимом Туркестанской области;
 
  • Ахметов Даниал Кенжетаевич - акимом Восточно-Казахстанской области.
 
Ранее Токаев назначил Алтая Кульгинова акимом Нур-Султана, Гали Искалиева акимом Западно-Казахстанской области и Серикбая Трумова акимом Мангистауской области.
 
После выборов президента, которые прошли 9 июня, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о дальнейшем исполнении обязанностей акимов регионов
 

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