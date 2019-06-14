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Акимом Мангистауской области назначен Трумов

13.06.2019, 19:09 6076
Акимом Мангистауской области назначен Трумов
Фото: lada.kz
Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Серикбая Трумова акимом Мангистауской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 

Назначить Трумова Серикбая Утелгеновича акимом Мангистауской области", - говорится в документе.

 
Прежним акимом Мангистауской области был Ералы Тугжанов. 
 
 

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