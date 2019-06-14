Акимом Мангистауской области назначен Трумов

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Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Серикбая Трумова акимом Мангистауской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Трумова Серикбая Утелгеновича акимом Мангистауской области", - говорится в документе.

Прежним акимом Мангистауской области был Ералы Тугжанов.

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