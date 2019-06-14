Акимом Мангистауской области назначен Трумов

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Назначить Трумова Серикбая Утелгеновича акимом Мангистауской области", - говорится в документе.
Прежним акимом Мангистауской области был Ералы Тугжанов.
Напомним, сегодня президент подписал указы о назначении Алтая Кульгинова акимом Нур-Султана, Гали Искалиева акимом Западно-Казахстанской области, а Асхата Аймагамбетов - министром образования и науки РК.
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