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Назначен новый министр образования и науки Казахстана

13.06.2019, 12:09 17065
Назначен новый министр образования и науки Казахстана
Фото: 24.kz
Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Аймагамбетова А.К. министром образования и науки Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
"Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки Республики Казахстан", - говорится в документе.
 
Напомним, с февраля текущего года пост министра образования занимала Куляш Шамшидинова. Указом главы государства она освобождена от должности министра образования и науки Республики Казахстан.

Нового министра коллективу ведомства сегодня представил премьер-министр РК Аскар Мамин. Он сообщил, что Асхат Аймагамбетов обладает соответствующими знаниями и большим опытом работы в сфере образования. Асхат Аймагамбетов в различные годы занимал должности руководителя управления образования Карагандинской области, вице-министра образования и науки, работал заместителем акима Карагандинской области.

Премьер-министр отметил, что перед Министерством образования и науки стоят большие задачи. Это модернизация дошкольного, среднего, профессионально-технического и высшего образования, подготовка востребованных современных специалистов, развитие качественной системы образования и науки. Аскар Мамин поблагодарил К. Шамшидинову за плодотворную работу и пожелал успехов на новом месте.


5 июня стало известно, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции РК проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки
 

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