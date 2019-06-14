Назначен новый министр образования и науки Казахстана

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Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Аймагамбетова А.К. министром образования и науки Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

"Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки Республики Казахстан", - говорится в документе.

Напомним, с февраля текущего года пост министра образования занимала Куляш Шамшидинова . Указом главы государства она освобождена от должности министра образования и науки Республики Казахстан.





Нового министра коллективу ведомства сегодня представил премьер-министр РК Аскар Мамин. Он сообщил, что Асхат Аймагамбетов обладает соответствующими знаниями и большим опытом работы в сфере образования. Асхат Аймагамбетов в различные годы занимал должности руководителя управления образования Карагандинской области, вице-министра образования и науки, работал заместителем акима Карагандинской области.





Премьер-министр отметил, что перед Министерством образования и науки стоят большие задачи. Это модернизация дошкольного, среднего, профессионально-технического и высшего образования, подготовка востребованных современных специалистов, развитие качественной системы образования и науки. Аскар Мамин поблагодарил К. Шамшидинову за плодотворную работу и пожелал успехов на новом месте.









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