Назначен новый министр образования и науки Казахстана

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"Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки Республики Казахстан", - говорится в документе.
Напомним, с февраля текущего года пост министра образования занимала Куляш Шамшидинова. Указом главы государства она освобождена от должности министра образования и науки Республики Казахстан.
Нового министра коллективу ведомства сегодня представил премьер-министр РК Аскар Мамин. Он сообщил, что Асхат Аймагамбетов обладает соответствующими знаниями и большим опытом работы в сфере образования. Асхат Аймагамбетов в различные годы занимал должности руководителя управления образования Карагандинской области, вице-министра образования и науки, работал заместителем акима Карагандинской области.
Премьер-министр отметил, что перед Министерством образования и науки стоят большие задачи. Это модернизация дошкольного, среднего, профессионально-технического и высшего образования, подготовка востребованных современных специалистов, развитие качественной системы образования и науки. Аскар Мамин поблагодарил К. Шамшидинову за плодотворную работу и пожелал успехов на новом месте.
В мае текущего года сообщалось о том, что двое руководителей Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК подозреваются в получении взяток.
5 июня стало известно, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции РК проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки.
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