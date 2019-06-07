В АДГСПК озвучили подробности дела в отношении вице-министра Суханбердиевой

Как сообщили в городском департаменте полиции, в 18.29 в полицию поступило сообщение о том, что на углу улицы Наурызбай батыра и проспекта Райымбека трое неизвестных мужчин беспричинно избили прохожего. Через 5 минут, в 18.34, поступило еще одно сообщение о том, что на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой неизвестные избили мужчину и завладели его сотовым телефоном.