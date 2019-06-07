В АДГСПК озвучили подробности дела в отношении вице-министра Суханбердиевой

Как сообщила сегодня на брифинге официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, "досудебное расследование в отношении Эльмиры Суханбердиевой ведется по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, незаконного участия в предпринимательской деятельности".
Окончательный вердикт в отношении подозреваемой с определением степени виновности будет вынесен судом", - заключила Бастарова.
Напомним, 5 июня стало известно, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции РК проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки. Кроме этого, двое руководителей Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК подозреваются в получении взяток.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупции подчиненных.
По информации председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, в настоящее время в парламенте рассматривается законопроект, которым устанавливается обязательность принятия мер первыми руководителями по устранению причин и условий коррупции.
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