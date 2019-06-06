В Казахстане введут ответственность для чиновников, чьи активы не соответствуют законным доходам

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции предлагает ввести ответственность для чиновников, чьи активы не соответствуют законным доходам. Об этом в статье "Модернизация антикоррупционной политики государства - важное условие благополучия народа и социальной стабильности" написал председатель ведомства Алик Шпекбаев, передает Kazakhstan Today.

По информации Шпекбаева, пакет новых антикоррупционных мер рассмотрит межведомственная рабочая группа, созданная по поручению президента.

Прежде всего, мы предложили ввести ответственность за незаконное обогащение. Речь пока идет о финансовых и карьерных санкциях в отношении государственных служащих, чьи активы не соответствуют законным доходам. В комплексе с декларированием расходов это позволит подорвать основу коррупции - стремление к получению нелегальных доходов. Причем было выражено мнение о целесообразности декларирования расходов государственными служащими с 1 января 2020 года и обязательном опубликовании соответствующих деклараций", - написал глава ведомства.

По его мнению, обязательное декларирование доходов и расходов государственных служащих неизбежно потребует ответа на вопрос, как быть в случае расхождения этих данных. Поэтому в законодательстве должны быть четко прописаны нормы, на основании которых на должностных лиц, уровень жизни которых не соответствует легальным источникам доходов, будут налагаться соответствующие санкции.

Также АДГСПК предлагает кардинально сократить количество подведомственных организаций государственных органов, которых на сегодня насчитывается порядка 7 тысяч. Высвобожденные средства можно будет направить на повышение зарплаты государственных служащих.

В данном контексте целесообразно рассмотреть вопрос о введении института юридических лиц публичного права - самоокупаемых организаций, выполняющих отдельные государственные функции, работая в условиях конкуренции. От этого выиграют все: люди смогут выбирать, где получать услуги, бизнесу откроются новые сферы, а государство получит дивиденды в виде роста деловой активности и сокращения коррупции", - отметил Алик Шпекбаев.

Между тем для комплексного сокращения объема теневой экономики, размер которой составляет около 30% от ВВП, предлагается ввести законодательное ограничение наличного оборота.

Актуальными остаются вопросы совершенствования сферы государственных закупок. Сегодня их проводят 25 тыс. организаций, что значительно затрудняет антикоррупционный контроль . Превентивный эффект ожидается от централизации. Крупные закупки теперь проводят соответствующий комитет министерства финансов и уполномоченные подразделения местных акиматов. Однако при проведении мелких тендеров коррупционные риски сохраняются. Выходом из данной ситуации является полное освобождение руководителей бюджетных организаций и учреждений социальной сферы от несвойственных функций. Врачи должны лечить, учителя - учить", - указывается в статье.

Также Агентство предлагает направить конфискованные средства коррупционеров на решение вопросов социальной сферы. "Только за последние три года ущерб от коррупции составил 40 млрд тенге . Граждане смогут ощутить прямой эффект от борьбы с коррупцией, если конфискованные средства использовать для лечения тяжелобольных детей, поддержки многодетных семей и людей с ограниченными возможностями", - считает глава Агентства.

В настоящее время в парламенте рассматривается законопроект, предусматривающий введение такой нормы. Однозначную позицию по этому вопросу занял и глава государства. "Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, - сказал он, - руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных". Указанным законопроектом устанавливается обязательность принятия мер первыми руководителями по устранению причин и условий коррупции. Вносятся и другие поправки, направленные на реализацию рекомендаций ОЭСР", - проинформировал Алик Шпекбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства