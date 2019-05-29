Глава МОН РК прокомментировала задержание руководителей Наццентра тестирования

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова после заседания правительства прокомментировала журналистам задержание руководителей РГКП "Национальный центр тестирования", передает Kazakhstan Today.

"Идут следственные мероприятия. Нам известно, что это было связано с закупками. Именно по вопросам определения гостиницы для тех людей, которые выезжают для организации различных вопросов", - сообщила министр.

По ее словам, один из задержанных является бывшим заместителем директора и уже не работает в центре. "По нему возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Второй - действующий руководитель", - сказала министр.

В настоящее время бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки "Тойота-Камри" стоимостью свыше 9 млн тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования. Предмет взятки в виде автомашины изъят и арестован", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С учетом собранных доказательств о получении взятки и на основании поступившего ходатайства досудебное расследование осуществляется в ускоренном порядке.

Кроме этого, за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора указанного Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в 2017-2018 годах на системной основе получал взятки в особо крупных размерах.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства