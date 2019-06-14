Акимом Западно-Казахстанской области назначен Гали Искалиев

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Назначить Искалиева Гали Нажмеденовича акимом Западно-Казахстанской области", - говорится в указе президента РК.
Ранее Искалиев работал заместителем акима ЗКО. Прежний глава региона Алтай Кульгинов сегодня назначен акимом Нур-Султана.
Искалиев 1970 года рождения. В 1993 году окончил Западно-Казахстанский аграрный университет по специальности "экономика", в 2009 году - Международную академию бизнеса по специальности "менеджмент".
В разные годы работал: специалистом, начальником отдела Уральского филиала АО "Банк "ТуранАлем", директором Уральского филиала АО "Темирбанк", директором департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО, управляющим директором, вице-президентом, председателем правления АО "Банк развития Казахстана". Также являлся заместителем акима Жамбылской области, заместителем акима Актюбинской области, руководителем управления регенерации городской среды акимата Астаны.
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