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Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Акимом Западно-Казахстанской области назначен Гали Искалиев, передает Kazakhstan Today.

Назначить Искалиева Гали Нажмеденовича акимом Западно-Казахстанской области", - говорится в указе президента РК.

Искалиев 1970 года рождения. В 1993 году окончил Западно-Казахстанский аграрный университет по специальности "экономика", в 2009 году - Международную академию бизнеса по специальности "менеджмент".

В разные годы работал: специалистом, начальником отдела Уральского филиала АО "Банк "ТуранАлем", директором Уральского филиала АО "Темирбанк", директором департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО, управляющим директором, вице-президентом, председателем правления АО "Банк развития Казахстана". Также являлся заместителем акима Жамбылской области, заместителем акима Актюбинской области, руководителем управления регенерации городской среды акимата Астаны.

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