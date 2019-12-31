Глава государства подписал поправки в ряд конституционных законов РК

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
Законом вносятся изменения в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" в части переноса сроков введения всеобщего декларирования с 2020 на 2021 год в соответствии с положениями Налогового кодекса. Также вносятся изменения в Конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана".
Напомним, закон был разработан для обеспечения быстрого становления и развития МФЦА как основной финансовой платформы страны и использования его юрисдикции для привлечения инвестиций. Документ предусматривает введение понятия "инвестиционного резидента", а также регламентирует требования и льготы, предоставляемые инвестиционным резидентам.
Текст закона публикуется в печати.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства