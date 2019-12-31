Глава государства подписал поправки в ряд конституционных законов РК

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Текст закона публикуется в печати.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства