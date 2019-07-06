Поэтапный переход к декларированию начнется в Казахстане с 2021 года

Напомним, вчера президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения".
Закон предусматривает перенос ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным переходом к декларированию.
На первом этапе - с 1 января 2021 года декларацию в рамках всеобщего декларирования представят: лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законами РК "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".
На втором этапе - с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.
На третьем этапе - с 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.
На четвертом этапе - с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос об отношении граждан РК к введению всеобщего декларирования, по результатам которого подавляющее большинство участников ответило, что отрицательно относится к введению всеобщего декларирования.
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