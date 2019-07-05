Президент подписал поправки по вопросам регулирования финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", передает Kazakhstan Today.
Закон направлен на совершенствование системы государственного управления в финансовой сфере, регламентацию процедуры налоговой амнистии для граждан и перенос сроков введения всеобщего декларирования, сообщает пресс-служба Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, 24 июня сенат в двух чтениях принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения".
Документ включает в себя три блока поправок. Первый блок касается разделения регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком.
Второй блок предусматривает ограничение рисков потребительского кредитования. Третий блок связан с изменением сроков внедрения всеобщего декларирования путем применения поэтапного внедрения, а также введением налоговой амнистии для физических лиц по списанию пени.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос об отношении граждан РК к введению всеобщего декларирования, по результатам которого, подавляющее большинство участников ответило, что отрицательно относится к введению всеобщего декларирования.
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