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Президент подписал поправки по вопросам регулирования финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения

04.07.2019, 18:10 5023
Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", передает Kazakhstan Today.
 
Закон направлен на совершенствование системы государственного управления в финансовой сфере, регламентацию процедуры налоговой амнистии для граждан и перенос сроков введения всеобщего декларирования, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Текст закона публикуется в печати.
 
 
Документ включает в себя три блока поправок. Первый блок касается разделения регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком. 
 

Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос об отношении граждан РК к введению всеобщего декларирования, по результатам которого, подавляющее большинство участников ответило, что отрицательно относится к введению всеобщего декларирования. 
 

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