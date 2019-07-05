Президент подписал поправки по вопросам регулирования финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", передает Kazakhstan Today.

Закон направлен на совершенствование системы государственного управления в финансовой сфере, регламентацию процедуры налоговой амнистии для граждан и перенос сроков введения всеобщего декларирования, сообщает пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Документ включает в себя три блока поправок. Первый блок касается разделения регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком.





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