Глава КНБ заявил о попытках шпионажа в отношении Казахстана

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Глава КНБ Казахстана Карим Масимов написал статью "На защите национальных интересов", в которой рассказал о борьбе с терроризмом, предотвращении попыток шпионажа и о других угрозах, передает Kazakhstan Today.

Казахстан, в силу своего географического положения, наличия значительных природных ресурсов и огромной территории, остается в центре внимания мировых держав. Данное обстоятельство предопределяет направленность и содержание устремлений иностранных спецслужб к Казахстану", - говорится в статье, опубликованной в "Казахстанской правде" .

По словам Карима Масимова, деятельность иностранных спецслужб в основном направлена на добывание секретных сведений политического, экономического и оборонного характера, а также создание платформ агентов влияния, через которые они могли бы проводить политические решения в пользу своих государств. Это обуславливает потребность в постоянном совершенствовании контрразведывательного режима.

В данном направлении работы немаловажную роль играет профессионализм наших сотрудников, патриотизм граждан, формирование правового сознания служащих, имеющих доступ к секретным сведениям", - подчеркнул глава КНБ.

Он также отметил, что фиксируются попытки по расшатыванию внутриполитической ситуации с использованием социальных сетей, различного рода псевдообщественными движениями. "Наши противники пытаются оценить запас прочности действующей власти, ищут болевые точки в социально-экономической, межнациональной и религиозной сферах. Но глубокая конспирация и современные информационные разработки не помогают им остаться незамеченными", - заверил Масимов.

Еще не наступило время открыто рассказать о предотвращении ряда разведывательных акций, направленных на подрыв политической стабильности, экономического благосостояния и оборонного потенциала страны. О попытках инициативного шпионажа, а также планах отдельных зарубежных спецслужб и связанных с ними организаций по проникновению в государственные органы с целью получения доступа к секретной информации", - говорится в статье.

Также Масимов сообщил, что одной из приоритетных задач обеспечения национальной безопасности страны является противодействие терроризму и экстремизму. В РК своевременно предотвращаются насильственные проявления под прикрытием религии. В прошлом году проведена масштабная операция, в ходе которой пресечены готовившиеся теракты как в Казахстане, так и в сопредельных государствах.

Во всех случаях прямое руководство действиями радикалов либо их идеологическую подпитку по Интернету осуществляли зарубежные террористы. При этом молодежь как социальная группа очень восприимчива к религиозной идеологии и является наиболее уязвимой частью казахстанского общества. В этой связи КНБ и другими государственными органами реализуются меры реагирования на размещение в социальных сетях материалов, содержащих пропаганду терроризма и экстремизма. Ежегодно нами выявляются десятки тысяч материалов и информационных ресурсов, которые благодаря налаженному взаимодействию с владельцами интернет-сервисов блокируются", - отмечается в статье.

Также ведется активная работа контрразведкой на канале незаконной миграции, который служит одним из потенциальных путей прибытия в Казахстан членов террористических, экстремистских и иных преступных организаций.

Цифровое пространство становится новым полем противостояния, где ведется борьба за цифровой суверенитет и возможность одних стран оказывать влияние на другие.

Рынок мобильных приложений открывает компаниям практически безграничные возможности по сбору самой ценной информации. Владельцам платформ известны геоданные, реальный доход, сфера интересов, социальные связи и многое другое. Эти данные могут использоваться как в целях построения умной экономики, так и для подрывной и разведывательной деятельности со стороны других государств", - пишет Масимов.

Он отметил, что в Интернете относительно недавно возникло новое информационное явление - DeepFake, поддельный контент с наложением голоса или видео (изображения) лиц известных людей на видеоматериалы различного содержания. Технологии DeepFake основаны на искусственном интеллекте. С недавних пор инструменты DeepFake стали доступны обывателю. Если несколько лет назад это выглядело забавно, то сейчас такие технологии представляют серьезную угрозу и могут выступать в качестве инструмента информационной манипуляции и дезинформации.

В целях обеспечения эффективной защиты отечественных информационных ресурсов и цифровой независимости страны реализуется проект по созданию уникальной системы "Киберщит Казахстана". Он призван защитить электронные информационные ресурсы страны, информационные системы и информационно-коммуникационные структуры от внутренних и внешних угроз.

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