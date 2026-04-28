27.04.2026, 18:08 40681
Главы Казахстана и Израиля обсудили перспективы двусторонних отношений Дополнено
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Израиля Ицхак Герцог, сообщили в Акорде.
Сегодня мы будем обсуждать множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромен и его необходимо в полной мере использовать", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Израиля отметил огромный потенциал двустороннего сотрудничества в условиях, когда мир вступает в новую историческую эпоху. Он также приветствовал решение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама и принять участие в работе Совета мира.
Дополнено 27.04.2026, 20.36
Президент Казахстана отметил, что Соглашения Авраама создают прочную основу для региональной стабильности, а также активизации торгово-экономических связей.
Мы считаем, что официальная церемония присоединения к Соглашениям Авраама могла бы состояться в Астане в ближайшем будущем", - сказал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества по таким важным направлениям, как искусственный интеллект и цифровизация.
В свою очередь, Ицхак Герцог подчеркнул потенциал для кратного увеличения товарооборота между государствами.
Мы заинтересованы в запуске прямых авиарейсов, что окажет положительное влияние на наши деловые и торговые отношения. Мы также намерены продолжить работу по расширению договорно-правовой базы между двумя странами. В настоящее время на стадии подготовки находится ряд соглашений, в том числе об устранении двойного налогообложения", - сказал президент Израиля.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. По итогам переговоров стороны условились поддерживать регулярный политический диалог, развивать контакты на всех уровнях, а также прилагать совместные усилия для вывода партнерства на качественно новый уровень.
Напомним, в начале года глава МИД РК Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, в ходе которых стороны обсудили развитие политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, сотрудничество в туризме, науке, образовании и здравоохранении.
новости по теме
27.04.2026, 19:46 35896
Казахстан и ОАЭ нацелены на углубление торгово-инвестиционного сотрудничества
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы сотрудничества Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев и представитель правящей семьи Эмирата Абу-Даби Сурур бин Мухаммед Аль Нахаян, сообщили в МИД.
Для Казахстана Объединенные Арабские Эмираты - надежный и ключевой стратегический партнер в исламском мире", - отметил Ермек Кошербаев в ходе переговоров.
Стороны обсудили успешную реализацию договоренностей и проектов, а также вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В свою очередь шейх Сурур бин Мухаммед Аль Нахаян подчеркнул динамичное развитие отношений между Казахстаном и Эмиратами.
В завершение встречи глава МИД Казахстана отметил значительный вклад шейха Сурура в укрепление сотрудничества между двумя странами и пожелал народу Эмиратов мира и процветания.
Ранее Ермек Кошербаев в рамках официального визита в ОАЭ провел встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ.
27.04.2026, 18:20 41841
МИД: Казахстан продвигает инициативы по цифровизации и сотрудничеству на международных площадках
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан усиливает международное взаимодействие на площадках ООН, ЕС и в рамках двусторонних контактов, продвигая инициативы в сфере цифровизации, устойчивого развития, транспорта и энергетики, сообщает МИД РК.
Резолюция об учреждении в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития одобрена на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщили в МИД РК. По словам постоянного представителя Казахстана при ЭСКАТО Маргулана Баймухана, принятие данной резолюции является итогом многостороннего переговорного процесса, продолжавшегося более пяти лет, и последовательной работы казахстанской дипломатии на площадке ООН и в государствах - членах ЭСКАТО. За этот период приняты три этапные резолюции на 79-й, 80-й и 81-й сессиях ЭСКАТО.
Тем временем посол Казахстана при ЕС Роман Василенко выступил на 18-й "Конференции мировой политики" во Франции, где отметил растущую роль Европейского союза как ключевого торгово-инвестиционного партнера Казахстана и подчеркнул перспективы стратегического партнерства ЕС с Центральной Азией после саммита в Самарканде 2025 года. Он заявил о взаимодополняемости инициатив ЕС "Глобальные ворота" и китайского проекта "Пояса и пути", а также обозначил приоритеты сотрудничества в транспорте и логистике (включая развитие Среднего коридора), энергетике, критически важных сырьевых материалах и инновациях, подтвердив курс Казахстана на углубление стратегического взаимодействия с ЕС на основе взаимной выгоды и устойчивого диалога.
Вместе с тем на 224-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО казахстанская делегация во главе с постпредом Аскаром Абдрахмановым поддержала реформу "ЮНЕСКО-80" и отметила сотрудничество с Организацией в проведении экологического саммита в Астане и подготовке международного симпозиума о наследии Золотой Орды. В ходе сессии Казахстан также инициировал и добился принятия решения об усилении роли ассоциаций и клубов ЮНЕСКО в реализации программ Организации, которое поддержали 41 государство-член ЮНЕСКО на всех континентах; документ направлен на расширение участия глобального молодежного движения в приоритетах ЮНЕСКО, включая устойчивое развитие, образование и межкультурный диалог.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров принял участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции, где обсудил с представителями греческой стороны и ЕС вопросы глобального экономического развития, энергетической и транспортной взаимосвязанности, а также расширения инвестиционного и торгового сотрудничества между Казахстаном и Европой. Он подчеркнул роль Казахстана как ключевого транзитного узла Центральной Азии и участника Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также представил возможности для инвестиций в энергетику, логистику, промышленность и цифровые технологии; в рамках визита также прошли встречи с представителями греческого бизнеса и энергетических структур, где обсуждались перспективы расширения двустороннего сотрудничества.
Также заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев и Заместитель постоянного секретаря МИД Сингапура Кевин Чеок провели в Астане пятый раунд политических консультаций, в ходе которых обсудили укрепление политического диалога, расширение договорно-правовой базы и развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны отметили рост взаимной торговли до 954,4 млн долларов в 2025 году и обозначили перспективы партнерства в сферах финансов, цифровизации, "умных" городов, зеленой экономики, транспорта, логистики и образования, а также подтвердили готовность к дальнейшему регулярному политическому взаимодействию.
27.04.2026, 17:18 44086
Назначен новый глава Россотрудничества
Им стал Игорь Чайка, ранее занимавший пост заместителя ведомства
Москва. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РБК.
Ранее Игорь Чайка был заместителем руководителя ведомства. Главой Россотрудничества был Евгений Примаков, отдельным указом Путин освободил его от должности.
Напомним, Чайка занимал пост замглавы Россотрудничества с 10 марта 2025 года.
27.04.2026, 15:55 47146
Токаев поздравил президента ЮАР с Днем свободы
Он выразил уверенность, что сотрудничество на основе дружбы и взаимопонимания будет развиваться на благо народов двух стран
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С национальным праздником - Днем свободы поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу, сообщили в Акорде.
Президент отметил, что ЮАР является одним из надежных и важных партнеров Казахстана на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что общими усилиями сотрудничество, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимании, будет и впредь развиваться во благо народов двух стран.
Глава государства пожелал Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики - благополучия и процветания.
Как сообщалось ранее, в начале года посол Казахстана в ЮАР Еркин Ахинжанов посетил город Кейптаун и принял участие в ежегодном послании президента ЮАР народу страны, а также в ряде сопутствующих официальных мероприятий.
27.04.2026, 10:48 54821
Казахстан и ОАЭ наращивают торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество
Абу-Даби. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты подтвердили курс на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах. Об этом шла речь на переговорах министров иностранных дел двух стран - Ермека Кошербаева и шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахаяна.
ОАЭ являются стратегическим партнером Казахстана в арабском мире, а сотрудничество между двумя странами последовательно укрепляется по всем ключевым направлениям", - отметил Ермек Кошербаев.
Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между руководством двух стран, а также расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры, инноваций, искусственного интеллекта и продовольственной безопасности.
Экономическое сотрудничество всегда было прочной основой нашего партнерства. Сегодня ОАЭ являются одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана в регионе, и мы заинтересованы в продвижении новых совместных проектов", - отметил глава МИД РК.
Собеседники также отметили высокий уровень политического диалога и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Ермек Кошербаев подтвердил поддержку и солидарность Казахстана с Объединенными Арабскими Эмиратами в контексте текущей ситуации в регионе, подчеркнув важность недопущения эскалации и урегулирования всех конфликтов политико-дипломатическими путями на основе принципов международного права.
Также глава МИД Казахстана передал официальное приглашение от имени президента Касым-Жомарта Токаева в адрес президента ОАЭ принять участие в Саммите Евразийского экономического союза, который состоится 28-29 мая 2026 года в Астане.
По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства, расширении практического взаимодействия и продолжении тесной координации в двустороннем и многостороннем форматах.
Напомним, ранее глава МИД Казахстана посетил с рабочим визитом Катар, где провел переговоры по вопросам развития двустороннего сотрудничества.
26.04.2026, 21:24 73441
Дальнейшее развитие прямого авиасообщения обсудили главы МИД Казахстана и Катара
Доха. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Катар провел переговоры с со своим коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, сообщает Министерство иностранных дел РК.
Собеседники уделили особое внимание дальнейшему укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также углублению культурно-гуманитарных связей. Они также обсудили реализацию совместных проектов в приоритетных секторах, представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, телекоммуникации, цифровые технологии, сельское хозяйство, транспорт, логистика и др.
В частности, министры констатировали рост взаимных туристических потоков и подчеркнули важность дальнейшего развития прямого авиасообщения между Казахстаном и Катаром, говорится в информации МИД.
Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству. Министры отметили, что проведение дней культуры Казахстана в Катаре в феврале текущего года стало важным вкладом в дальнейшее укрепление взаимопонимания и сближение народов двух стран.
Собеседники также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Ермек Кошербаев отметил неизменную позицию Казахстана по урегулированию всех конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами. Он добавил, что страна приветствует усилия катарского руководства в налаживании мирного диалога по восстановлению мира и стабильности в регионе и готова предоставить площадку для мирных переговоров в городе Туркестане.
Стороны отметили важность дальнейшей координации действий в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ОИС и СВМДА, а также подтвердили близость подходов по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.
В ходе визита глава МИД РК также провел встречи с руководством катарских компаний Power International Holding и Milaha, на которых были рассмотрены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики и телекоммуникаций. Кошербаев подчеркнул, что реализация масштабных проектов в данных сферах внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.
В рамках встречи с генеральным директором Milaha Фахадом Саадом Аль-Кахтани стороны обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая развитие мультимодальных перевозок, расширение доступа к портовой инфраструктуре и увеличение транзита грузов через казахстанские порты на Каспийском море. Министр отметил важную роль Казахстана как трансконтинентального торгово-логистического хаба, а также значение Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) в укреплении транспортной связанности между Европой и Азией", - сообщает МИД.
По итогам встреч стороны подтвердили намерение продолжить активизацию взаимного сотрудничества и договорились о дальнейшем развитии диалога по реализации перспективных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
25.04.2026, 19:21 122306
В МИД представили ключевые аспекты сотрудничества Казахстана и Катара
По итогам 2025 года товарооборот между странами составил 8,7 млн долларов США
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ключевые аспекты казахстанско-катарского сотрудничества представили в Министерстве иностранных дел РК в рамках визита Ермека Кошербаева в Катар.
Дипломатические отношения между странами заключены 1 июля 1993 года.
На высшем уровне между государствами состоялось 13 визитов: 6 - со стороны Казахстана и 7 - со стороны Катара.
Также Астана и Доха активно взаимодействуют в рамках ключевых международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Организацию исламского сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Что касается экономического взаимодействия, по итогам 2025 года товарооборот составил 8,7 млн долларов США, из которых экспорт Казахстана - 4,3 млн долларов, импорт - 4,4 млн долларов. За период с 2005 по 2025 годы объем инвестиций из Катара в экономику Казахстана достиг 1,5 млрд долларов США. Эти вложения направлены на развитие инфраструктуры, энергетики и других перспективных отраслей.
25.04.2026, 09:39 125721
В МИД Казахстана прошел ряд международных мероприятий по устойчивому развитию и сотрудничеству
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Серия международных мероприятий, направленных на укрепление устойчивого развития и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами, состоялась в Министерстве иностранных дел Казахстана. В рамках встреч и переговоров обсуждены вопросы экологии, водных ресурсов, транспортной логистики и политического взаимодействия, а также подтверждена готовность сторон к реализации совместных инициатив и долгосрочных проектов.
В частности, состоялось очередное заседание Берлинского евразийского клуба на тему "Совместное достижение устойчивого развития: стратегическое партнерство РК и ФРГ во имя зеленого будущего". Мероприятие прошло в рамках Регионального экологического саммита (РЭС) при участии представителей государственных органов, деловых кругов и международных организаций двух стран.
В рамках двух панельных сессий участники обсудили вопросы продовольственной безопасности, управления водными ресурсами, климатической устойчивости, а также реализацию инициативы Green Central Asia как инструмента укрепления региональной безопасности и экологического сотрудничества. Особое внимание было уделено обмену передовыми технологиями и развитию межсекторального взаимодействия.
В завершение стороны подтвердили готовность к активной реализации совместных инициатив, включая проекты в сфере водосбережения, цифровизации управления водными ресурсами и развития "зеленой" энергетики, в том числе водородных технологий.
Позже Ержан Ашикбаев принял директора Европейского регионального отделения программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Арнольда Крейлхубера. Казахстанский дипломат поздравил представителя ЮНЕП с подписанием на полях РЭС рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Казахстана и организацией, который создает институциональную основу для реализации долгосрочных совместных инициатив. Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по практической реализации договоренностей и итоговых документов саммита, а также дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов.
Кроме того, в ведомстве состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Латвии. Казахскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов, латвийскую - заместитель генерального секретаря - политический директор МИД ЛР Иварс Ласис. Стороны обсудили перспективы развития казахско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся также обмен мнениями по работе на многосторонних площадках, таких как ООН, ОБСЕ и др.
Особое внимание было уделено вопросам расширения транспортно-логистических связей. Арман Исетов отметил, что Латвия является ключевым транспортно-логистическим хабом в Балтийском регионе и Казахстан намерен далее развивать новые маршрутные коммуникации с латвийской стороной. В этом контексте стороны выразили удовлетворенность налаженному взаимодействию между транспортными органами двух стран.
Также сотрудники МИД присоединились к масштабной экологической акции "Таза Қазақстан", приняв участие в общегородском субботнике в Астане. Инициатива направлена на формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде, а также на развитие традиций чистоты, порядка и благоустройства в обществе.
Тем временем посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с председателем комитета по иностранным делам сената Испании Пилар Рохо. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-испанских отношений и перспективам их дальнейшего развития. Собеседники также подчеркнули положительную динамику межпарламентских контактов, включая взаимодействие по линии группы дружбы.
Посол проинформировал о проводимых в Казахстане политических преобразованиях, представив ключевые положения новой Конституции, принятой по итогам республиканского референдума. В этом контексте он отметил, что обновленный Основной закон предусматривает переход к однопалатной парламентской модели и запуск электоральных процессов, открывающих новый этап политической трансформации страны.
В столице председатель комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов и председатель совета директоров китайской компании EAST HOPE Цюаньюань Пэн подписали контракт по строительству и эксплуатации экопарка "Энергия Астаны". Ожидается, что проект будет запущен во втором полугодии 2029 года. На первом этапе мощность экопарка обеспечит переработку порядка 1,5 тыс. тонн отходов в сутки с генерацией 50 МВт электроэнергии. Его реализация позволит создать 250 временных и 125 постоянных рабочих мест.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров в рамках рабочего визита в Грецию провел ряд встреч с представителями государственных органов и деловых кругов страны. По итогам переговоров определены приоритетные направления для запуска новых инвестиционных проектов и дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел страны Харрисом Теохарисом стороны обсудили подготовку очередного заседания казахстанско-греческой межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, а также актуальные вопросы двусторонней повестки.
