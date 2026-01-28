Освобождение от виз и подготовка дипломатических кадров: Казахстан и Израиль намерены вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень

Фото: МИД

Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром, прибывшим в Астану с официальным визитом, - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром, прибывшим в Астану с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД.





В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, взаимодействие в сфере туризма, а также обмен опытом в области науки, образования и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено вопросам трансфера технологий и расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами и деловыми кругами двух стран", - проинформировали в министерстве.





Также в рамках визита был проведен 12-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которых были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня, включая инициативы, направленные на содействие мирному урегулированию и укреплению доверия на Ближнем Востоке. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно участия Казахстана в деятельности Совета мира по Газе, а также взаимодействия в рамках соглашений Авраама.





С момента установления дипломатических отношений в апреле 1992 года мы выстроили полномасштабное взаимодействие, основанное на взаимном уважении и доверии, добились значительного прогресса в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. И ваш нынешний визит в Астану является подтверждением нашего общего интереса к выведению нашего партнерства на новый уровень", - подчеркнул Кошербаев в ходе встречи с израильским коллегой.





Глава МИД Казахстана также акцентировал внимание на активизации диалога, свойственной современному этапу двустороннего сотрудничества, важная роль в котором принадлежит главам двух государств.





Кроме того, он отметил высокий потенциал для расширения торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества и заинтересованность в реализации совместных проектов с высокой добавленной стоимостью, в том числе в таких сферах, как агротехнологии и пищевая промышленность; здравоохранение, фармацевтика и медицинские технологии; инфраструктура и логистика; энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.





Глава казахского МИД сообщил, что Казахстан входит в число мировых лидеров в области цифровых технологий по индексам онлайн-услуг ООН и зрелости GovTech Всемирного банка, и пригласил израильские компании к активному совместному взаимодействию.





В свою очередь глава МИД Израиля подтвердил готовность к расширению кооперации по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес, отметив значимость укрепления двусторонних экономических и культурно-гуманитарных связей.





По итогам 12-го раунда политических консультаций были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров и общественной дипломатии, а также меморандум о намерении подписать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Израиль об освобождении от виз владельцев национальных паспортов с целью развития туристических обменов", - добавили в МИД.





В рамках визита также был организован бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран, в ходе которого состоялись встречи в форматах B2B и B2G. Обсуждены перспективы реализации совместных проектов в таких приоритетных сферах, как высокотехнологичное сельское хозяйство, управление водными ресурсами и цифровые технологии.





