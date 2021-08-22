Граждане Афганистана с казахстанским образованием просят предоставить им временное убежище в Казахстане

Фото: total.kz

АЛМАТЫ. 21 АВГУСТА - Получившие казахстанское образование граждане Афганистана просят правительство Казахстана предоставить им временное убежище, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По их словам, ситуация в Афганистане тяжёлая и опасная, поэтому они хотели бы вернуться в Казахстан, пока обстановка не нормализуется, сообщает 31 канал

Все они - дипломированные специалисты и уверены, что могут принести пользу нашей республике. Среди экс-студентов есть экономисты, преподаватели и врачи.

До сих пор студенты из Афганистана продолжают получать знания в наших вузах при поддержке казахстанского правительства. По договорённости между республиками после окончания вузов они должны вернуться на родину и работать там. Раньше они так и делали, но в связи с последними событиями возвращаться в Афганистан небезопасно.

Пожалуйста, спасите нас, пока ситуация в Афганистане не нормализуется", - обратился к казахстанским властям студент ЕНУ имени Гумилёва Саид Момин Нори.









Напомним, 15 августа Талибан объявил о захвате Афганистана. Талибы разрешили иностранцам покинуть Кабул либо остаться, если они зарегистрируют у движения свое присутствие. Талибы также заявили, что афганские женщины смогут работать, получать образование, а также выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства