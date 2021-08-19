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Президент поручил МИД помочь этническим казахам из Афганистана

18.08.2021 7804
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В ход брифинга официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил внешнеполитическому ведомству оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении этнических казахов из Афганистана на историческую родину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с обращением этнических казахов, находящихся в Афганистане, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил МИД оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении их на историческую родину. В свою очередь, нами было дано соответствующее поручение посольству Казахстана в Кабуле взять этот вопрос на особый контроль. По нашим данным, на территории страны проживает около 15 семей этнических казахов. Это около 200 человек", - сообщил Смадияров.

 
Он добавил, что информация о проживающих на территории Афганистана нескольких десятков тысяч этнических казахов не соответствует действительности.
 
По словам Смадиярова, участились случаи обращения в посольство Казахстана граждан, представляющихся казахами, но они не могут представить доказательств. 
 

Некоторые из них элементарно не говорят на казахском языке и не могут рассказать о переселении своих предков на территорию Афганистана и родоплеменных связях", - рассказал представитель МИД.

 
Ведомства проводит тщательные проверки всех заявлений и просьб об оказании помощи по возвращению на родину этнических казахов. 
 

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