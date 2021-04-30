Казахстан и Россия приняли Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы

КАЗАНЬ. 28 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в город Казань Российской Федерации провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, геологической сферах, а также промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

По итогам переговоров в присутствии глав правительств двух стран подписан следующий ряд документов:

- комплексная программа экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами РК и РФ;

- соглашение о сотрудничестве в сфере геологического изучения месторождений полезных ископаемых на территориях РК, РФ и иностранных государств между АО "Казгеология" и АО "Росгеология";

- соглашение о намерениях по реализации проектов в области совместной деятельности по геологоразведке и разработке месторождений углеводородов на территории РК;

- дорожная карта реализации проекта "Производство бутадиена и производных в РК";

- рамочный договор по вопросам управления проектом "Бутадиен";

- меморандум о взаимопонимании между "KIDF Management company" Ltd, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и "Mubadala Investment Company";

- меморандум о создании Евразийской биржи юниорских компаний по твердым полезным ископаемым.

В рамках визита в Казань премьер-министр РК примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

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