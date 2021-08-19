Казахстан посетит премьер-министр России

Фото: tass.ru

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетит в Нур-Султан с рабочим визитом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

18-19 августа Михаил Мишустин совершит рабочий визит в Нур-Султан. Состоятся переговоры российского премьера с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Также председатель правительства России встретится с Касым-Жомартом Токаевым и Нурсултаном Назарбаевым", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

На встрече планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях.

Особое внимание будет уделено вопросам расширения взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства