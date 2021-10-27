Казахстан предоставил гуманитарный транзитный коридор для женщин Афганистана

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НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра финансов Венгрии Михая Варгу, передает AZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Варга находится в Нур-Султане для участия в Пятом заседании казахстанско-венгерского стратегического совета и бизнес-форуме.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата и региональной повесткой дня.

Приветствуя Варгу, Токаев выразил уверенность в том, что итоги его насыщенного визита в Казахстан будут продуктивными и придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.

В свою очередь министр финансов Венгрии выразил признательность главе государства за возможность встречи и отметил, что, несмотря на текущую ситуацию в мире, казахстанско-венгерские отношения смогли сохранить свою активность и динамичность.

Варга также отметил, что руководство его страны с нетерпением ожидает визита Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в предстоящий период.

Венгерский политик выразил благодарность президенту за оказанную поддержку в условиях пандемии, а также проинформировал его об успешно проведенном бизнес-форуме в Нур-Султане, в ходе которого был подписан ряд важных инвестиционных соглашений.