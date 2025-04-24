Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии - Токаев  

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда





Отрадно, что сотрудничество между нашими государствами успешно развивается. В планах находятся стратегически важные проекты в газовой отрасли, а также транспортно-логистической сфере. Мы держим эту работу под контролем, поскольку от ее результатов зависит дальнейшее качественное развитие экономического сотрудничества между нашими странами", - заявил на встрече президент.





Он поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, подчеркнув, что эта инициатива, поддержанная ООН, свидетельствует о высокой международной репутации Туркменистана.





В свою председатель халк маслахаты выразил признательность за оказанное гостеприимство и назвал Казахстан одним из главных стратегических партнеров Туркменистана.





В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных мер по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы





Особое внимание собеседники уделили расширению партнерства в газовой отрасли, в частности, участию Казахстана в проекте разработки месторождения Галкыныш совместно с иностранными партнерами.





Касым-Жомарт Токаев отметил значительный потенциал проекта строительства железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Булдак, успешная реализация которого обеспечит диверсификацию транспортных маршрутов и расширение экспортных рынков. По его словам, ключевую роль в развитии транзитного потенциала в направлении Север - Юг также играют железнодорожная магистраль Казахстан - Туркменистан - Иран и строящаяся автомобильная дорога Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана", - сообщает Акорда.





Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах образования и цифровизации. Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие Туркменистану в цифровизации государственных услуг, а также в повышении квалификации IT-специалистов.





Дополнено 22.04.2025, 15.00





Позже Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели промышленную выставку и посетили индустриальный парк SPK Turkistan.





Здесь, по информации Акорды , реализуются 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 36,5 млрд тенге. Налажено производство систем дождевого и капельного орошения, сельскохозяйственных тракторов, школьной, медицинской и офисной мебели, межкомнатных дверей и промышленных холодильников. В рамках следующего этапа развития парка планируется строительство 112 объектов на площади 70 гектаров, а также запуск 13 новых проектов на сумму 39,7 млрд тенге.





Главы государств ознакомились с выставкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность.





Высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.