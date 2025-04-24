23.04.2025, 12:24 9771
Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии - Токаев
По словам президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов
Фото: Акорда
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асимом Муниром подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии, информирует Акорда.
Он сообщил, что наблюдается позитивная динамика в двусторонних отношениях. По словам президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов, в том числе в торговле, транспорте и логистике.
В свою очередь генерал Асим Мунир передал главе государства слова приветствия от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил отметил положительную тенденцию взаимодействия оборонных ведомств Казахстана и Пакистана.
Также собеседники подчеркнули важность придания дополнительного импульса развитию сотрудничества, а также полноценной реализации имеющихся возможностей в различных секторах экономики, представляющих взаимный интерес.
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22.04.2025, 13:11 17681
Увеличить товарооборот до миллиарда долларов намерены Казахстан и Туркменистан Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда.
Отрадно, что сотрудничество между нашими государствами успешно развивается. В планах находятся стратегически важные проекты в газовой отрасли, а также транспортно-логистической сфере. Мы держим эту работу под контролем, поскольку от ее результатов зависит дальнейшее качественное развитие экономического сотрудничества между нашими странами", - заявил на встрече президент.
Он поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, подчеркнув, что эта инициатива, поддержанная ООН, свидетельствует о высокой международной репутации Туркменистана.
В свою председатель халк маслахаты выразил признательность за оказанное гостеприимство и назвал Казахстан одним из главных стратегических партнеров Туркменистана.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных мер по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы
Особое внимание собеседники уделили расширению партнерства в газовой отрасли, в частности, участию Казахстана в проекте разработки месторождения Галкыныш совместно с иностранными партнерами.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительный потенциал проекта строительства железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Булдак, успешная реализация которого обеспечит диверсификацию транспортных маршрутов и расширение экспортных рынков. По его словам, ключевую роль в развитии транзитного потенциала в направлении Север - Юг также играют железнодорожная магистраль Казахстан - Туркменистан - Иран и строящаяся автомобильная дорога Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана", - сообщает Акорда.
Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах образования и цифровизации. Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие Туркменистану в цифровизации государственных услуг, а также в повышении квалификации IT-специалистов.
Дополнено 22.04.2025, 15.00
Позже Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели промышленную выставку и посетили индустриальный парк SPK Turkistan.
Здесь, по информации Акорды, реализуются 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 36,5 млрд тенге. Налажено производство систем дождевого и капельного орошения, сельскохозяйственных тракторов, школьной, медицинской и офисной мебели, межкомнатных дверей и промышленных холодильников. В рамках следующего этапа развития парка планируется строительство 112 объектов на площади 70 гектаров, а также запуск 13 новых проектов на сумму 39,7 млрд тенге.
Главы государств ознакомились с выставкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность.
Высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.
21.04.2025, 16:01 27156
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан Дополнено
Фото: Акорда
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Туркестан. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан, сообщает Акорда.
В аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Сообщается, что в рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.
Дополнено 21.04.2025, 17.33
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира - мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Высокие гости почтили память выдающегося мыслителя, а также ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые ведутся в мавзолее", - заявили в пресс-службе.
21.04.2025, 09:24 31836
Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Италии
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 26-27 апреля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны планируют обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
27 апреля в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия".
21.04.2025, 08:36 32726
Главы правительств Казахстана и России проведут переговоры в Москве
Фото: Коллаж primeminister.kz/Caravan.kz
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Москва. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 апреля в Москве премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики", - говорится в сообщении.
16.04.2025, 14:20 67781
Запустить совместный телеканал и медиаплатформу планируют страны ЦА
Медиафорум собрал более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из стран ЦА
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поддержал идею создания общего центральноазиатского телеканала и подготовки совместных телепроектов со странами Центральной Азии, заявила на II Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Она подчеркнула значимость форума как уникальной площадки для выработки общих подходов к информационному сотрудничеству.
Наш форум стал по-настоящему уникальной площадкой, на которой мы можем не только открыто обсудить текущую повестку дня, но и выработать общие подходы совместной информационной работы в регионе", - подчеркнула министр.
Она напомнила о поручении президента Токаева по созданию в ЦА совместных медиапродуктов.
Казахстан поддержал идею создания общего центральноазиатского телеканала и подготовки телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, а также цикла образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов", - заявила Балаева.
По ее словам, сейчас страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе.
Для справки
Центрально-Азиатский медиафорум собрал более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.
Цель форума - укрепление сотрудничества между медиа Центральной Азии и международными партнерами, обсуждение влияния цифровой трансформации на региональное информационное пространство, а также глобальных вызовов, таких как изменение климата и геополитическая нестабильность.
15.04.2025, 15:16 76221
Вопросы эффективного использования водных ресурсов обсудили главы высших органов аудита стран ШОС
Стороны утвердили совместное заявление и план мероприятий на три года
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Душанбе. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Душанбе проходит 7-я встреча руководителей высших органов аудита стран Шанхайской организации сотрудничества. Казахстанскую делегацию возглавляет председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе ВАП.
В состав участников официального мероприятия входят представители Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и секретариата ШОС.
Ключевая тема 7-й встречи - повышение эффективности использования водных ресурсов через усиление госконтроля. Это является одним из наиболее приоритетных направлений для всех стран региона.
В своем выступлении на главной тематической сессии Алихан Смаилов отметил, что проблемы водных ресурсов, в числе которых рост потребления, нарастающий дефицит, загрязнение водоемов и последствия изменения климата, являются общими для большинства стран ШОС.
Для Казахстана вопросы устойчивого использования и охраны водных ресурсов также имеют приоритетное значение. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность принятия решительных и быстрых мер, направленных на внедрение передовых водосберегающих технологий и реформирование системы управления водным хозяйством республики", - сказал председатель ВАП.
По его словам, Высшая аудиторская палата на регулярной основе проводит аудиты состояния водных ресурсов Казахстана и эффективности их использования. За последнее время такие проверки состоялись в 2018, 2022 и 2023 годах с выработкой конкретных поручений и рекомендаций.
В результате по итогам аудитов в Казахстане были проведены паспортизация водохозяйственных сооружений республиканской собственности и инвентаризация земель водного фонда.
Как отметил председатель ВАП, результаты аудитов в разных странах показывают, что проблемы нерационального использования воды, ее загрязнения, недостаточного финансирования инфраструктуры водоснабжения и несовершенства госконтроля по-прежнему остаются актуальными.
В этой связи ВАП РК считает необходимым:
- повысить прозрачность и эффективность управления водными ресурсами через усиление госконтроля, разработку четких механизмов отчетности и мониторинга;
- оптимизировать расходование бюджетных средств на водохозяйственные проекты, исключая дублирование программ;
- ускорить внедрение инновационных технологий очистки и повторного использования воды, в том числе посредством ГЧП;
- обеспечить международное сотрудничество в области защиты трансграничных водных объектов, внедряя совместные стандарты водопользования;
- усилить экологический и финансовый аудит водохозяйственных организаций.
Алихан Смаилов подчеркнул, что высшие органы аудита стран ШОС последовательно выступают за укрепление сотрудничества правительств, международных институтов и бизнес-сообществ в вопросах рационального использования воды.
Комплексный подход к управлению водными ресурсами, основанный на международном взаимодействии и эффективном надзорном механизме, позволит не только сохранить водные экосистемы для будущих поколений, но и обеспечить доступ населения к чистой воде, что является стратегическим приоритетом для всех стран ШОС", - заключил председатель ВАП.
По итогам 7-й встречи руководителей высших органов аудита стран ШОС были утверждены совместное заявление и план мероприятий на 2025-2027 годы.
13.04.2025, 13:46 100551
Форум волонтеров СНГ будет учрежден по инициативе Казахстана
Фото: Министерство культуры и информации РК
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Алматы вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова выступила по вопросу учреждения Форума волонтеров СНГ, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Проведение в 2024 году в СНГ Года волонтерского движения показало высокую востребованность и своевременность учреждения такого форума, также убедительно продемонстрировало значительный потенциал волонтерства как реального инструмента эффективного межкультурного взаимодействия между нашими странами" - отметила Айзада Курманова.
Предполагается, что форум станет ежегодным мероприятием, направленным на обмен опытом, развитие волонтерского движения и укрепление международного сотрудничества. Площадка будет организовываться странами СНГ поочередно.
В 2023 году в Астане состоялся Международной форум волонтеров. В октябре прошлого года в Астане прошел слет волонтеров СВМДА. Сегодня Казахстан выражает готовность провести в 2026 году первый Форум волонтеров СНГ. Совет по делам молодежи поддержал эту инициативу Казахстана.
13.04.2025, 10:48 97776
Транскаспийский транспортный коридор является главным маршрутом между Востоком и Западом - представитель ОТГ
Фото: middlecorridor.com
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Анталья. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Анталийского дипломатического форума председатель совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым заявил, что Транскаспийский международный транспортный коридор является ключевым маршрутом, соединяющим Восток и Запад, передает корреспондент агентства.
Средний коридор - это главный маршрут между Востоком и Западом. Это придумали не сейчас, по нему издавна проходит множество древних торговых путей, и все идет через этот средний путь (сейчас это таможенные терминалы. - Прим. ред.): Ипек Йолу, Бахарат Йолу, Крал Йолу - все это часть маршрута. Китай является одним из основных экспортеров в Европу и страны Центральной Азии и наоборот", - цитирует Бинали Йылдырым видеоагентство Ruptly.
Он напомнил, что сейчас товарооборот по ТМТМ составляет 600 миллиардов долларов США, поэтому этот путь и является "самым правильным". Он также совпадает с китайской инициативой "Один пояс - один путь".
Сейчас мощность не используется должным образом. Она составляет около 2 миллионов тонн, что слишком мало. Номинальная мощность составляет 30 миллионов тонн. Так что нам предстоит пройти долгий путь. Именно поэтому мы построили проект вагонной железной дороги Баку - Тбилиси, чтобы завершить непрерывность маршрута", - отметил спикер.
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбаев отметил значимую роль Организации тюркских государств в укреплении связей между Европой и Азией.
Мы должны согласиться с тем, что тюркский мир в силу своего критического геостратегического положения на перекрестке Востока и Запада уже рассматривается как глобальный узел связи (...) Азербайджан, пользуясь своим важнейшим геоэкономическим и географическим положением, стратегической автономией и существующей критической инфраструктурой в плане транспорта, уже играет ключевую роль в этом соединении между Востоком и Западом", - рассказал политик.
В форуме также принял участие министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. Он рассказал о совместных планах Астаны, Бишкека и Ташкента по установке оптоволоконного кабеля для экспорта электроэнергии в европейские страны.
Казахстан, Киргизия и Узбекистан пришли к идее проложить кабель через Каспийское море, чтобы экспортировать возобновляемую энергию, производимую в наших странах, в Европу. Это новая идея, которая сейчас обсуждается. Только Казахстан сегодня производит 2,7 гигаватта возобновляемой энергии. Наш потенциал, я имею в виду новый проект, - дополнительные 8 гигаватт должны быть транспортированы в Европу", - подчеркнул Карабаев.
Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и страны Европы.
Анталийский дипломатический форум проходит с 11 по 13 апреля в городе Белеке. Ожидается участие более 450 представителей из 140 стран. Среди них - более 20 глав государств и правительств, 74 министра, а также политики, экономисты, бизнесмены и журналисты. Тема мероприятия: "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
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