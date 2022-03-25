Лавров высказался об интересе США к биолабораториям Казахстана

МОСКВА. 24 МАРТА - Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тот факт, что Пентагон интересовался этими вопросами, бывшими советскими лабораториями, чтобы их модернизировать, чтобы создавать новые какие-то объекты, он очень интересен и требует прояснения", - сказал глава МИД.
Он добавил, что сейчас Россия и Казахстан находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о сотрудничестве в сфере биологии, сообщает портал mk-ru.
Лавров выразил надежду, что российским и казахским специалистам удастся прояснить факты, касающиеся интереса США к этим лабораториям.
Напомним, глава россйиского МИД заявил, что деятельность американских биолабораторий может нести смертельную угрозу для мирного населения.
Ранее глава МИД РК Мухтар Тлеуберди заявил, что построенная при поддержке США лаборатория в Алматы работает в интересах республики.
Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Лаборатория была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал Тлеуберди.
Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно пролить свет на истинные замыслы и последствия работ, шедших в биолабораториях на Украине при участии США, заявил 15 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Экс-конгрессмен США заявил, что биолаборатории США надо немедленно закрыть по всему миру.
Что может скрываться за стенами американских биолабораторий - видео.