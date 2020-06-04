Мажилис одобрил ряд законопроектов

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Мажилис одобрил депутатский законопроект, содержащий дополнения по вопросам аудиторской деятельности, передает Kazakhstan Today.
Предлагаемые депутатами новшества направлены на повышение качества предоставляемых услуг аудиторскими организациями путём установления прозрачных требований по проведению контроля качества и аттестации аудиторов", - сообщает пресс-служба палаты.
Документом предусматривается создание профессионального совета по аудиторской деятельности, к исключительной компетенции которого предлагается отнести контроль соблюдения профессиональными аудиторскими организациями порядка проведения внешнего контроля качества.
Также во втором чтении "добро" депутатов получили проект законодательных новелл по вопросам улучшения бизнес-климата и по вопросам противодействия коррупции.
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