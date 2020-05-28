Мажилис одобрил законопроекты по вопросам промышленной безопасности и игорного бизнеса





Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов представил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности», который нацелен на совершенствование норм законодательства в области промышленной безопасности, повышение эффективности осуществления государственного надзора на опасных объектах, упорядочение деятельности организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ. Атамкулов отметил, что принятие законопроекта не повлечет дополнительные финансовые затраты из средств государственного бюджета.





В ходе обсуждения законопроекта особое внимание было уделено вопросам подготовки и контроля аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности. Депутаты инициировали поправки по введению аттестации и государственному надзору за деятельностью профессиональных аварийно-спасательных служб. Необходимость новшеств вызвана тем, что работающие в сфере промышленной безопасности аварийно-спасательные службы уже в течение трех лет не подлежат аттестации.

Получается, что на опасных производственных объектах (а это у нас все предприятия горно-металлургического, нефтегазового комплекса, предприятия других отраслей экономики) могут работать и работают в данный момент неаттестованные аварийно-спасательные службы. Понятно, что это недопустимо и аттестация профессиональных аварийно-спасательных служб в сфере промышленной безопасности должна быть восстановлена", - считает Нурлан Нигматулин.

По его словам, в результате принятия данного законопроекта должен повыситься уровень защищенности работников от вредного воздействия на опасном производстве, а уровень травматизма - понизиться. Кроме того, мажилисмены уверены, что снизится и вероятность причинения вреда в результате аварии, отмечает пресс-служба мажилиса

В ходе обсуждения отдельное внимание уделено промышленной безопасности и, прежде всего, на объектах социальной инфраструктуры - котельных, лифтах, эскалаторах.

Вместе с акиматами надо создавать жилищные инспекции, надо приводить в соответствие с требованиями законодательства должностной статус госинспекторов, надо решить вопросы с квалификацией, нагрузкой и так далее. В настоящее время существует "Типовое положение о жилищной инспекции", которое предусматривает осуществление жилищной инспекцией государственного надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры. Теперь главное - обеспечить его выполнение", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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