Мажилис в первом чтении одобрил законодательные поправки по вопросам исполнительного производства

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении депутатский проект законодательных поправок по вопросам исполнительного производства, передает Kazakhstan Today.

Законопроект разработан по инициативе депутатов парламента в рамках выполнения Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ", напомнили в пресс-службе мажилиса.

Принятие депутатских поправок позволит улучшить деятельность частных судебных исполнителей и повысить эффективность исполнительного производства.

Документом предусматривается также внедрение современных технологий, совершенствование дисциплинарной практики частных судебных исполнителей. Будет обеспечено исполнение предписаний, выданных государственным инспекторам труда по вопросам невыплаты работодателями заработной платы. Планируется также включение в перечень исполнительных документов судебных актов " Международного финансового центра "Астана ".

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