Келимбетов доложил Назарбаеву о текущей деятельности и дальнейших планах работы МФЦА

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Кайрата Келимбетова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Елбасы Н. Назарбаеву была представлена информация о текущей деятельности и дальнейших планах работы МФЦА.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность проводимой работы по развитию Международного финансового центра "Астана".

"МФЦА - один из наших крупнейших и важных проектов. Мы возлагаем на него большие надежды, связанные с тем, что он станет финансовым центром не только Казахстана, но и всего региона. МФЦА будет развиваться по пути других финансовых центров мира. Я хочу, чтобы мы добились здесь успеха", - сказал Первый Президент Казахстана.

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