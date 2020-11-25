Мажилис во втором чтении одобрил поправки в Конституционный закон "О правительстве РК"

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента во втором чтении одобрили конституционные поправки в Конституционный закон "О правительстве Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Кроме того, одобрены дополнения в ряд законодательных актов по вопросу реализации отдельных положений послания главы государства "Казахстан в новой реальности: время действий".

Палата одобрила и законодательные новшества относительно восстановления экономического роста, депутатские поправки в ряд законодательных актов по вопросам: госрегистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц, разграничения полномочий между центральными и местными государственными органами по субсидированию питьевого водоснабжения, а также дополнения в УК и УПК по усилению защиты прав граждан в уголовном процессе и Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан ", - информирует пресс-служба мажилиса.

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