МИД: Казахстан и Молдова отметили позитивную динамику развития двустороннего взаимодействия

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, сообщили в казахстанском МИД.





Ермек Кошербаев подтвердил позицию Казахстана, ранее озвученную президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, и выразил обеспокоенность продолжающейся эскалацией в регионе, включая удары по территории ОАЭ. Отмечено, что Казахстан выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия и считает недопустимыми нарушения суверенитета и территориальной целостности стран региона.





Подчеркнута необходимость скорейшей деэскалации ситуации и перехода к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на основе принципов международного права.





При обсуждении двустороннего сотрудничества Кошербаев отметил, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана в регионе и наши страны связывают традиционно братские отношения.





Глава МИД РК выразил благодарность своему эмиратскому коллеге за содействие в эвакуации граждан Казахстана, находившихся на территории ОАЭ. Отмечено, что обеспечение безопасности и возвращение соотечественников на родину являлось приоритетной задачей для страны.





Главы внешнеполитических ведомств также отметили высокий уровень политического диалога и взаимной поддержки двух государств на международной арене.





В свою очередь шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку и отметил важность международных усилий, направленных на обеспечение региональной стабильности и безопасности.





По итогам разговора стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также к продолжению координации действий в рамках международных и региональных организаций.