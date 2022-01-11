Система Orphus

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление

06.01.2022, 03:46 6821
Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнили в пресс-сулжбе МИД РК, 5 января указами президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева введён режим чрезвычайного положения на всей территории страны.
 

Изначально митинги начались в Мангистауской области, жители которой выступили с требованием снизить розничные цены на сжиженный газ. В ответ на это, по поручению главы государства, правительство оперативно приняло меры по их снижению и ввело мораторий на повышение цен на социально значимые продовольственные товары, горюче-смазочные материалы и коммунальные услуги. Все задержанные в первые дни акций протеста были освобождены. Однако, выступления в других крупных городах переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти. Более того, события в Алматы - нападения на административные и военные объекты, захват аэропорта и удержание иностранных пассажирских и грузовых самолётов - свидетельствуют о высоком уровне подготовки и координации действий нападавших. Анализ показывает, что Казахстан столкнулся с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом", - проинформировали в ведомстве.

 
Сообщается, что в связи с резким обострением ситуации президент Касым-Жомарт Токаев вступил в должность председателя Совета безопасности РК и обратился к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности с запросом на оказание военной помощи в проведении контртеррористической операции.

Объявленный режим чрезвычайного положения включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона. Правоохранительные органы и Вооружённые силы РК уполномочены пресекать любые противоправные действия. При этом, государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний. Республика Казахстан привержена соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ в рамках концепции "Слышащего государства", реализуемой президентом РК К. Токаевым", - заверили в МИД РК.

 
Министерство иностранных дел РК поддерживает постоянные связи с международными партнёрами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
 

новости по теме

Токаев заявил о грядущих политических реформах

11.01.2022, 13:59 2951
Токаев заявил о грядущих политических реформах
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания в мажилисе заявил, что в своем очередном послании в сентябре представит новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как заявил глава государства, назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора. Казахстан продолжит курс политической модернизации.
 

В своем очередном послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами", - сказал президент РК. 

 
Как отметил Токаев, государство должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций, а также гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности граждан, обеспечивать социальные блага и качественные государственные услуги.
 
В свою очередь бизнес и граждане должны быть ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность трудовых отношений, также сказал он.
 

В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований. Поручаю правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений. Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия", - сообщил Токаев.

 
Он также напомнил, что в политической сфере уже сделано немало. 
 

Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более десяти законов. И в этом плане я благодарен депутатам мажилиса и сената за очень оперативную и качественную работу", - отметил глава государства.

 
В частности:
 
 - заработало новое законодательство "О митингах"
 
 - снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в парламент
 
 - расширено представительство женщин и молодежи в мажилисе и маслихатах
 
 - введен институт парламентской оппозиции
 
 - в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех"
 
 - впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов
 
 - серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека. В частности, были декриминализированы и гуманизированы статьи 130 и 174 Уголовного кодекса РК 
 
Кроме того, по словам президента, Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу в Международном пакте о гражданских и политических правах.
 

Подписаны указы о дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека, направленных на комплексную модернизацию правозащитной сферы. Начал системно укрепляться институт уполномоченного по правам человека, полностью отменена смертная казнь", - напомнил Токаев.

 

Основная миссия миротворцев ОДКБ завершена в Казахстане

11.01.2022, 11:33 5056
Основная миссия миротворцев ОДКБ завершена в Казахстане
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Основная миссия миротворцев ОДКБ завершена в Казахстане, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания мажилиса парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней", - заявил Токаев.

 
Он сообщил, что "в целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная".
 

Необходимо успешно завершить антитеррористическую операцию, полностью восстановить правопорядок, чтобы наши граждане могли свободно ходить по улицам городов, поселков и аулов, работать и учиться, не опасаться за своих детей и близких", - отметил президент РК. 


Глава государства подчеркнул, что "следует найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан". 

Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Другой крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии", - сказал Токаев.


 

Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра

11.01.2022, 11:18 5566
Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра. Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, Алихан Смаилов 5 января был назначен исполняющим обязанности премьер-министра. 
 
Смаилов Алихан Асханович родился в 1972 году в Алматы. 

В 1994 года окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления. 

В 1993-1999 годы работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК. 

В 1999-2003 годы - председатель Агентства РК по статистике 

В 2003-2006 годы - вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" 

В 2006-2009 годы - вице-министр финансов РК, президент НХ "КазАгро" 

В 2009-2014 годы - председатель Агентства РК по статистике 

В 2014-2015 годы - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК 

В 2015-2018 годы - помощник президента РК 

С сентября 2018 по февраль 2019 года - министр финансов. 25 февраля 2019 года указом президента РК назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов. 18 января 2021 года указом президента РК переназначен на данную должность.
 

Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра

11.01.2022, 11:06 6111
Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

 

Пашинян заявил о факторе иностранных террористов в недавних событиях на Южном Кавказке

10.01.2022, 22:32 10091
Пашинян заявил о факторе иностранных террористов в недавних событиях на Южном Кавказке
Фото: Кадр с видео
ЕРЕВАН. 10 ЯНВАРЯ - Сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая прошла под председательством Республики Армения, премьер-министр председательствующей республики Никол Пашинян сравнил ситуацию в Казахстане с ситуацией в своей стране и отметил, что Армения также столкнулась с появлением иностранных террористов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В недавнем прошлом мы и сами столкнулись с появлением иностранных террористов-боевиков в нашем регионе. Надеемся, что усилия в рамках ОДКБ, направленные на помощь дружественному Казахстану, будут способствовать восстановлению нормальной жизни страны в самые краткие сроки", - заявил Пашинян.

 
Он также подчеркнул, что среди ключевых приоритетов председательства Армении в ОДКБ - укрепление механизмов кризисного реагирования организации.
 

Исходя из этого, ожидаем от государств-членов ОДКБ наращивание совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что бесспорно послужило бы как дальнейшему развитию взаимодействия между государствами-членами, так и укреплению соответствующих структур и механизмов организации", - сказал он.

 
В заключение заседания, Пашинян отметил высокий уровень взаимопонимания между странами ОДКБ при урегулировании ситуации в Казахстане.
 
Напомним, что все участники сессии высказались в пользу укрепления структур ОДКБ.
 

Происходящие глобальные изменения отражаются на военно-политической обстановке в регионе ОДКБ

10.01.2022, 21:10 10131
Происходящие глобальные изменения отражаются на военно-политической обстановке в регионе ОДКБ
Фото: Кадр с видео
Бишкек. 10 ЯНВАРЯ - Сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что происходящие глобальные изменения в мире, трансформация вызовов и угроз безопасности отражаются на складывающейся военно-политической обстановке в регионе ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наш долг сегодня выразить солидарность с казахстанской стороной. Происходящие глобальные изменения в мире, политические катаклизмы, трансформация вызовов и угроз безопасности и другие факторы непосредственно отражаются на складывающейся военно-политической обстановке в регионе коллективной безопасности ОДКБ", - заявил Жапаров.

 
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день как никогда важно найти взаимоприемлемые решения и не допустить дальнейшей эскалации ситуации.
 

Мы с первых дней с тревогой следим за событиями в братском Казахстане, выступаем против терроризма во всех его формах и проявлениях, искренне заинтересованы в скорейшей нормализации ситуации и установлении мира и порядка в Республике Казахстан", - сказал он.

 
Как проинформировал Жапаров, сразу после обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева оказать помощь в соответствии с имеющимися в рамках ОДКБ обязательствами, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял решение о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил Кыргызской Республики с мандатом участия в миротворческих операциях ОДКБ.
 

7 января во внеочередном порядке было создано заседание парламента Кыргызстана, в ходе которого данное решение было поддержано большинством депутатов. В тот же день 7 января, в Республику Казахстан вылетел миротворческий контингент вооруженных сил Кыргызской Республики в количестве 150 человек, в составе которых опытные офицеры и военнослужащие контрактной службы, а также 8 единиц бронетанковой и 12 единиц автомобильной техники. Хочу подчеркнуть, что мы готовы и далее прилагать все усилия для нормализации ситуации в соседней стране", - отметил Жапаров.

 
По его информации, в качестве мер поддержки Кыргызстаном было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию Кыргызстана граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательного результата ПЦР-теста. В эти дни кыргызской стороной было также организовано временное размещение граждан Казахстана, возвращающихся из Турции, ОАЭ и других государств, вынужденно прибывающих в Международный аэропорт Манас. В организованном порядке осуществляется перевозка и до кыргызко-казахстанской границы.
 

Необходимо планомерно наращивать все компоненты ОДКБ - Лукашенко

10.01.2022, 19:49 10146
МИНСК. 10 ЯНВАРЯ - Сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что необходимо укреплять ОДКБ, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий", - заявил он.

 
Кроме того, президент Беларуси выступил за ревизию в ОДКБ совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. 
 

Рост напряженности нас также подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях", - сказал Лукашенко.

 
По его словам, анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора, их сценарий узнаваем, подчеркнул он.
 

Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав президент Казахстана: пройдет немного времени - имена, фамилия, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси", - сообщил глава РБ.

 
Как отметил белорусский лидер, надо понимать, что вокруг Казахстана накопилось слишком много желающих взорвать ситуацию вокруг центрально-азиатских постсоветских республик, совсем недавно к этому добавился Афганистан. Лукашенко также подчеркнул, что, как показали события, на границах Казахстана скопилось немало международных террористов. 
 
По его мнению, анализируя обстановку в Беларуси, выяснилось, что кроме внешних причин, есть и внутренние причины, как и в других республиках.
 

Нужно это четко усвоить, если мы этого не поймем и будем пенять только на внешний фактор, мы можем получить повторение событий", - предупредил Лукашенко.

 
Он также считает необходимым своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность.
 

Сегодня как никогда в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования", - подчеркнул он.

 
Как считает глава Белоруси, также следует совершенствовать информационный обмен и качественно улучшать аналитическую составляющую.
 
Он также напомнил о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов и экстремистов, о чем ранее неоднократно говорил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 
 

Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать. Чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном. Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас. Это касается и других республик. Выводы надо делать", - заявил Лукашенко. 

 
Также по словам белорусского лидера, уроки из произошедших событий должен извлечь и Узбекистан.
 

Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Но главное это уроки, которыми сейчас занимается руководство Казахстана", - отметил Лукашенко.

 
Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны.
 

Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, самые близкие народы - Казахстана и Кыргызстана - должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период", - заявил Лукашенко.

 

Вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ возникают из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации

10.01.2022, 19:04 10236
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - Вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ возникают из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные СМИ, имеет место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ, так и прочтение ситуации в Казахстане. Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии", - сказал глава государства.

 
Он напомнил, что на первом этапе состоялись мирные протесты. "Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, а потом началось то, что в историю войдет, наверное, как "Алматинская трагедия", - отметил Токаев.
 

Между тем Устав ООН признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. В ближайшее время, после завершения предварительного расследования, мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны. Как мы видим, отдельные СМИ и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах. Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА, а также международные гуманитарные организации, заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников. Делать поспешных выводов не следует", - подчеркнул президент РК.

 
Он подчеркнул, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. 
 

Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Фактически, произошедшие события стали переломным этапом в развитии Организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности. Поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ. Казахстан внесет свой вклад в это дело", - сказал президент РК.

 
Он отметил, что одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации.
 

Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утверждающих Решений Совета коллективной безопасности и других органов. Важно также обеспечить максимальную политическую поддержку решения об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны ООН и других авторитетных международных организаций, ведущих мировых СМИ, а также аналитических центров разных стран", - сказал президент. 

 
Токаев поблагодарил ОДКБ и всех, кто с самого начала был уверен в том, что Казахстан преодолеет этот сложный этап в новейшей истории.
 

Убежден, совместными усилиями мы сделаем так, чтобы временное развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было максимально безопасным, эффективным. Надо прямо сказать, что миссия миротворческого потенциала ОДКБ была в высшей степени эффективной, полезной. С нашей стороны, как я думаю, ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается. В сложившейся ситуации наше недавнее решение об учреждении института Специального представителя Генсека ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность", - отметил глава государства. 

 
Он заявил, что будет твердо защищаться право народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью.
 

В то же время мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма и, тем более, боевые действия против Казахстана, как это произошло недавно. Не позволим покушаться на наши государственный суверенитет и территориальную целостность. Хочу заверить, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства", - сказал президент РК.

 
Он отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ.
 

На сегодняшний день в соответствии с Решением Совета коллективной безопасности в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач Коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов", - сообщил Токаев. 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов