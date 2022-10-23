Министры иностранных дел Казахстана и России провели переговоры

Киев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский



- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане.

Напомним, в августе в соцсетях был опубликован отрывок из интервью Врублевского одному из казахстанских блогеров со скандальными высказываниями о русских. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению".









Слова посла Украины о русских осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.





На следующий день МИД Казахстана вызвало украинского посла, ему был выражен протест . Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.





Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским. На встрече официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на окончательную высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана.